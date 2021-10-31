«جهات دولية» طلبت من ميقاتي عدم الاستقالة

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، امس ان «جهات دولية طلبت من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عدم الاستقالة» بسبب خلاف دبلوماسي متصاعد مع السعودية ودول خليجية، على خلفية تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

وصرح الوزير للصحافيين بعد اجتماع «خلية الأزمة» بهذا الشأن، بأن «عدة شركاء دوليين قالوا لميقاتي انه اذا كان يفكر في الاستقالة، فعليه ان يستبعد هذا الأمر».

وبعيد اجتماع خلية ادارة الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، قال بو حبيب «تواصلنا مع الأميركيين لحضور الاجتماع، لأنهم قادرون على معالجة الأزمة الراهنة». وبحسب قناة «LBCI» اللبنانية فان القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان ريتشارد مايكلز انضم الى اجتماع خلية الأزمة لمدة نصف ساعة وغادر في هذه الاثناء.

من جانبه، قال وزير التربية عباس الحلبي «الموضوع قيد المعالجة، ونتطلع الى ساعات قليلة لمعالجة تداعيات الأزمة، والعمل الحكومي مستمر، ولايمكن ترك البلد من دون حكومة، رغم الأعباء والأزمات التي تواجهها، ومحدودية الوسائل المتوفرة بين يديها».

