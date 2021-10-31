كلفة باهظة.. %23 من صادرات لبنان مهدددة بالتوقف

عربيات ودوليات

بيروت - الأناضول: تفجرت الأزمة بين لبنان والسعودية بإعلان الأخيرة سحب سفيرها من بيروت وإمهال سفير الأولى لديها المغادرة خلال 48 ساعة، ووقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة. وستعقد الأزمة المستجدة المشهد في لبنان وتدفع نحو مزيد من العزلة والانهيار ما يعمق الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها منذ أكثر من عامين. والأزمة مع السعودية قد تقلب الموازين في لبنان رأساً على عقب وتدفع مسؤوليه نحو حسابات جديدة، بعد أقل من شهرين على تشكيل حكومة كان يأمل اللبنانيون منها ان توقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي في بلادهم.

وقال الكاتب والمحلل السياسي منير الربيع إن لبنان لم يتخذ أي إجراءات من أجل ترتيب العلاقة مع دول الخليج بعدما تراجعت في الفترة الماضية. وكان ميقاتي عبر أكثر من مرة عن أنه يسعى لتصحيح علاقة لبنان مع السعودية، وهذا ما ورد في برنامج عمل حكومته بأن من أولوياتها العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان وأشقائه العرب.

ولفت الربيع أن الأجواء تشير أن لبنان سيكون في عزلة مع العرب، وأن ما جرى هو مؤشر على إمعان بيروت في الابتعاد عن العرب والاقتراب أكثر نحو المحور الايراني.

واضاف أن السعودية قد لا تفكر بالعودة الفعلية للانفتاح على لبنان إلا ببرنامج لبناني واضح يقوم على تصحيح السياسة الخارجية للدولة اللبنانية، واعتماد سياسة متوازنة مع العرب تبعد لبنان عن سياسة المحاور. وكان بعض السياسيين اللبنانيين بينهم نواب في البرلمان طالبوا قرداحي بالاستقالة، إلا أن حزب الله رفض إقالته أو دفعه للاستقالة.

وتضمن التصعيد الدبلوماسي من قبل الرياض وقف جميع الواردات اللبنانية إلى السعودية، ما سيترتب عليه خسائر مالية على لبنان ويعمق أزمته الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بأنها من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم.

وقال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان إن تداعيات هذا القرار ستلقي بثقلها على الصناعة اللبنانية والمنتجات الغذائية والزراعية.وتابع في حديث للأناضول هذه التداعيات ستؤثر على إيرادات القطاع الخاص وتسبب انحساراً لدخول النقد الأجنبي إلى لبنان ما يشكل انتكاسة إضافية للاقتصاد في البلاد. وتخوف الخبير الاقتصادي أن يتبع القرار السعودي قرارات أخرى مشابهة من دول الخليج لأن دول مجلس التعاون الخليجي عادة تتضامن مع بعضها في مثل تلك القضايا. وفي عام 2019 بلغت قيمة صادرات لبنان إلى السعودية 282 مليون دولار إلا أن قرار الرياض الجمعة الذي تضمن وقف كافة الواردات اللبنانية يعني تجميد هذه العملية.

وبحسب الخبير الاقتصادي باتريك مارديني فإن الكلفة الاقتصادية والمالية على لبنان ستكون باهظة الثمن بسبب قطع العلاقات التجارية من جهة، وتراجع الاستثمارات السعودية في لبنان من جهة أخرى. ولفت مارديني الى أن أكثر بلدين يستوردان البضائع من لبنان هما الإمارات والسعودية، تليهما سوريا وجنوب إفريقيا والعراق. ووفقاً لأرقام عام 2018، فإن صادرات لبنان إلى الإمارات بلغت 450 مليون دولار، أما الصادرات إلى السعودية فبلغت 212 مليون دولار، أي أن هذين البلدين يستحوذان على 23% من مجمل صادرات لبنان. وبحسب مارديني فإن وقف الصادرات من لبنان إلى السعودية أو الإمارات يشكل ضربة اقتصادية قاسية للقطاعات الانتاجية في البلاد لا سيما الزراعية والصناعية.أما عن الاستثمارات السعودية في لبنان فلفت مارديني إلى أن العديد من رجال الأعمال السعوديين يستثمرون في لبنان خصوصاً في قطاعات السياحة والفنادق ووسائل الإعلام وغيرها وبيّن أن هذه الاستثمارات لطالما شكلت ضخاً للأموال الأجنبية إلى لبنان والتي تشكل جزءا من الناتج المحلي، وبالتالي فإن توقفها يعني خسارة لتلك الأموال ما يسبب تراجعاً إضافياً في وفرة النقد الأجنبي.

