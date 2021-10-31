عقوبات أميركية تستهدف برنامج «المسيرات» الإيراني

عربيات ودوليات

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على برنامج ايران للطائرات المسيّرة لتكثّف بذلك الضغط على طهران قبيل اعادة اطلاق المفاوضات بشأن برنامجها النووي. وأفادت الوزارة ان قوات الحرس الثوري الايراني زودت حزب الله اللبناني وحركة «حماس» والحوثيين واثيوبيا بطائرات مسيّرة استُخدمت لمهاجمة القوات الأميركية والملاحة الدولية في منطقة الخليج. وطالت هذه العقوبات ايضا الجنرال سعيد اغاجاني الذي يشرف على قيادة الطائرات المسيّرة والمدرج على قائمة سوداء اميركية اخرى وكذلك الجنرال عبد الله محرابي وهو مسؤول كبير آخر في الحرس الثوري الايراني. وتم تجميد اصولهما في الولايات المتحدة وسيمنعان من الوصول الى النظام المالي الأميركي. واورد بيان للخزانة الاميركية ان فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الايراني «استخدم طائرات مسيّرة فتاكة وساعد في انتشارها بين جماعات مدعومة من ايران» بما فيها حزب الله اللبناني وحركة «حماس» الفلسطينية والحوثيين اليمنيين «وكذلك في اثيوبيا حيث تتفاقم الأزمة وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها». وأضاف البيان ان «طائرات مسيّرة فتاكة استخدمت في هجمات استهدفت سفنا دولية وجنودا اميركيين». في المقابل نقلت وسائل اعلام رسمية عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده قوله «فرض عقوبات جديدة يعكس السلوك المتناقض تماما من البيت الأبيض الذي يتحدث عن نيته العودة للاتفاق النووي ويواصل فرض عقوبات». وفي سياق متصل اكد الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون، انهما اتفقا على ضرورة ضمان عدم تطوير ايران لسلاح نووي او حيازته.وأضاف البيان ان الطرفين اكدا عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي، والعمل بشكل وثيق مع الحلفاء في جميع انحاء العالم لمواجهة التهديدات المستمرة والجديدة. وكانت المفاوضات بين ايران ومجموعة «1+4» (بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وفرنسا) انطلقت في فيينا خلال ابريل الماضي، ولكن جرى تعليقها لاحقا بسبب تولي حكومة جديدة مقاليد السلطة في ايران في يونيو الماضي.