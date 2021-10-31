واشنطن: تصعيد الحوثيين في مأرب فاقم مأساة اليمنيين

عربيات ودوليات

اعتبر المبعوث الأميركي لليمن تيم لندركينغ ان تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب فاقم معاناة اليمنيين. وقال خلال لقاء جمعه مع ممثلي منظمات عدة غير حكومية عاملة في اليمن، لمناقشة التحديات العديدة التي يواجهها العاملون في المجال الانساني مع استمرار نمو الاحتياجات في البلاد «ان التصعيد الحوثي في مأرب ليس مجرد عقبة امام السلام، انما يؤدي ايضا الى تفاقم الوضع الانساني الذي بات بالفعل على حافة الهاوية».

تأتي تلك التصريحات في وقت تواصل الميليشيات الحوثية قصف المدنيين في المحافظة الاستراتيجية، لا سيما في منطقة جوبة.

