العالم يتضامن مع السودانيين ضد «الانقلاب»

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الخرطوم - الوكالات: انطلقت امس مسيرات شعبية ضخمة في العاصمة السودانية الخرطوم وأكثر من 25 مدينة من مدن البلاد بالتزامن مع مسيرات اخرى في نحو 45 مدينة في اوروبا والولايات المتحدة وكندا، وذلك احتجاجا على استيلاء القوات المسلحة على السلطة واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعدد من الوزراء في الحكومة الانتقالية.

وشهدت عدة احياء من الخرطوم مظاهرات تحت شعار مليونية الـ30 من اكتوبر التي دعت لها قوى الحرية والتغيير- اللجنة المركزية في ظل تعهد من قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان بعدم التعرض للمتظاهرين طالما التزموا السلمية. وخرجت اولى المظاهرات من حيي الشجرة والحمادات بالعاصمة وقبلهما انطلقت مظاهرة اخرى في حي الكلاكلات. وفي تطور عادت الاتصالات وخدمة الانترنت في الخرطوم بصورة جزئية بعد قطعها في وقت سابق.

وقبيل انطلاق المظاهرات اغلقت السلطات الأمنية السودانية شارع المطار في الخرطوم كما اغلقت قوات من الجيش السوداني شارع المطار وقال التلفزيون السوداني ان ادارة المرور اعلنت اغلاق كل الجسور في الخرطوم باستثناء جسري الحلفايا وسوبا.

والشعار الأساسي لهذه المظاهرات هي الردة مستحيلة بعد عامين على الانتفاضة التي استمرت أشهر وانتهت باسقاط عمر البشير في ابريل 2019 وتشكيل سلطة انتقالية من المدنيين والعسكريين منوطة بها ادارة شؤون البلاد الى حين تسليم الحكم الى حكومة منتخبة ديموقراطيا عام 2023.

ودعا الناطق باسم مكتب رئيس الحكومة السودانية المعزولة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الى الامتناع عن استخدام العنف. وأضاف في بيان له ان السلطات عمدت الى قطع كل وسائل الاتصالات عن الهواتف المحمولة والهاتف الأرضي والانترنت.

واتهم البيان ما سماها سلطات الانقلاب بالتخطيط لافتعال احداث تخريبية في مناطق متفرقة، بحثا عن مسوقات للافراط في العنف.

وحضّت الولايات المتحدة الجيش السوداني على عدم قمع المظاهرات وقال مسؤول اميركي كبير لصحافيين نحن قلقون فعلا حيال ما سيحصل مضيفا سيكون الأمر اختبارا فعليا لنوايا العسكريين. وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم ان احتمال حدوث عنف لا يزال كبيرا، ونصحت الرعايا الأميركيين بالبقاء في اماكنهم. كذلك، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الجيش السوداني على ضبط النفس.

وفي مقابل تلك الدعوات الداخلية والخارجية، قال قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان انه لا اعتراض على التظاهر السلمي وهو حق مكفول ومشروع. وردا على الدعوة لاحتجاجات واسعة اوضح البرهان في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية ان القوات الأمنية لن تتدخل ما دامت المظاهرات سلمية.

الى ذلك قال القيادي بقوى الحرية والتغيير -مجموعة الميثاق التوم هجو ان المجموعة التي تقود المظاهرات هي التي دفعت الشعب السوداني الى المواجهة ولم تنجز اي شيء خلال فترة العامين التي حكمت فيها البلاد. وأكد ان الشعب السوداني سيخرج في الأسبوع القادم للتعبير عن موقفه الحقيقي تجاه ما يجري.

لكن القيادية بقوى الحرية والتغيير- اللجنة المركزية عبلة كرار قالت ان الشارع الذي تحدث عنه التوم هجو، هو شارع مصنوع للترتيب لهذا الانقلاب، وهم مدنيون انقلابيون، اما الشارع المدني الحر فهو الذي خرج امس الى الشوارع، وهو الذي خرج في مواجهة البشير وتمكن من اسقاط نظامه.

