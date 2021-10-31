إسرائيل تلقي حقوق الإنسان.. في القمامة!

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نيويورك - الوكالات: مزق السفير الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد اردان تقرير مجلس حقوق الانسان لادانته اسرائيل بانتهاكات ضد الفلسطينيين بينما جدد الاتحاد الأوروبي دعوته اسرائيل الى وقف خططها لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدان التقرير الجرائم الاسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة.

وقال اردان خلال الجلسة هوس مايسمى مجلس حقوق الانسان باسرائيل يمنع العالم من سماع اصوات ضحايا الجرائم الفظيعة ضد الانسانية التي شاهدناها بالفعل وأضاف منذ انشاء هذا المجلس قبل 15 عاما وهو يوجه اللوم والادانة الينا، ليس 10 مرات مثل ايران، او 35 مرة مثل سورية، بل 95 مرة (يقصد 95 قرارا للمجلس يدين اسرائيل). وختم المندوب الاسرائيلي قائلا المكان الوحيد الذي يستحقه هذا التقرير هو سلة المهملات، وهذا بالضبط ما سنتعامل معه ليقوم بتمزيق التقرير امام انظار الحاضرين.

ومجلس حقوق الانسان هيئة دوليَة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الانسان وحمايتها في ارجاء العالم. ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل القضايا والحالات المتعلقة بحقوق الانسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. من جهة اخرى رفض الاتحاد الأوروبي سياسة الاستيطان الاسرائيلية، مؤكدا انه لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل عام 1967، وكل ما يتعلق بالقدس. وطالب الاتحاد اسرائيل بالتراجع عن قرار بناء اكثر من 2860 وحدة سكنية في 30 مستوطنة. وذكر الاتحاد في بيان ان تلك المستوطنات غير قانونية، بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسة امام تحقيق حل الدولتين واقامة سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وأكد الاتحاد الأوروبي ان ما تقوم به اسرائيل يتعارض مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر وضمان الهدوء. وجددت الدول دعوتها لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016 بجميع احكامه بهدف اعادة بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام. والقرار الأممي المذكور يؤكد عدم شرعية انشاء اسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويطالب بالوقف الفوري لأنشطة الاستيطان.

وتشير بيانات حركة السلام الآن الحقوقية الاسرائيلية الى وجود نحو 666 الف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الاسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

