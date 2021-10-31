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البابا يهدي بايدن «وثيقة الأخوة الإنسانية»


الفاتيكان - الوكالات: اهدى البابا فرنسيس الرئيس الأميركي، جو بايدن، وثيقة الأخوة الانسانية التي وقعها البابا فرنسيس وشيخ الأزهر، احمد الطيب، في العاصمة الاماراتية ابوظبي، في فبراير 2019. وكتب القاضي محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة الدولية العليا للأخوة الانسانية، في تغريدة على تويتر «الأحداث الانسانية والمشكلات التي تهدد مستقبل البشرية مثلت المحور الأهم في قمة البابا فرنسيس والرئيس بايدن اليوم». وزار بايدن البابا فرنسيس في الفاتيكان بعدما بدأ زيارة الى ايطاليا من اجل المشاركة في قمة مجموعة العشرين. وأضاف عبدالسلام «كما اهدى البابا للرئيس بايدن وثيقة الأخوة الانسانية.. ان تنسيق الجهود بين الرموز الدينية والقادة السياسيين يعزز فرص تحقيق الأخوة الانسانية، وتقديم الأفضل للعالم».


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