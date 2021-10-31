تحرك مصري - أممي لـ«تطهير» ليبيا من 25 ألف إرهابي مرتزق

عربيات ودوليات



انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، امس، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، لبحث اخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وذلك بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، وممثلين عن دول جوار ليبيا.

وتناقش اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 خلال اجتماعها الثاني في مصر، سبل اخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وبما يسهم في دعم الحلول السياسية. من جانبهما، عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ويان كوبيتش، جلسة محادثات. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، ان اللقاء تناول آخر التطورات الجارية في ليبيا.

وأضاف انه تناول كذلك مساعي مصر المستمرة، والرامية الى تحريك مسارات الملف الليبي المختلفة، وصولا الى تسوية سياسية شاملة.

ويتزامن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، المقرر اجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، طبقا لخارطة الطريق الأممية. وكان مصدر من داخل لجنة 5+5 قال ان الاجتماع سيبحث جديا وضع آلية لاخراج هؤلاء المرتزقة واعادتهم الى بلادهم، مشيرا الى ان الخيار العسكري ايضا قد يتم بحثه ضد هذه العصابات.

كما اشار الى ان ازمة المرتزقة الأفارقة تعد الأزمة الكبرى الآن، نظرا لأن هذه المليشيات تتحرك وفق اوامر تنظيمات ارهابية لا توجد دولة مسيطرة عليها بشكل يجعلها قادرة على سحبهم، وفي نفس الوقت يصعب التفاوض مع هذه التنظيمات الارهابية. وتابع: التحرك السريع لحل هذا الملف جاء بعد تخوفات من توطين هذه العصابات في النسيج الليبي والتعامل معهم على انهم امر واقع، كون انهم من الأساس هربوا من اوطانهم بسبب تورطهم في قضايا ارهاب او محاولات انقلاب، مما يصعب على الأنظمة الموجودة في دولهم قبول عودتهم مرة اخرى. وبحسب مصادر رسمية، فان عدد الارهابيين الأفارقة في ليبيا بلغ اكثر من 25 الفا، يتركز معظمهم جنوبي البلاد، ويتحكم تنظيم الاخوان في اغلبهم. والمرتزقة والارهابيون الأفارقة، ينتمون الى جماعات المعارضة المسلحة في هذه البلاد، ويتخذون من جنوب ليبيا قاعدة للتدريب والتمويل والانطلاق لتنفيذ عمليات ارهابية.

