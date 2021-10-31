سان جرمان قلب الطاولة على ليل

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بغياب هدافه كيليان مبابي وبمشاركة جزئية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كاد باريس سان جرمان يتلقى هزيمة ثالثة توالياً أمام ضيفه ليل حامل اللقب إلا أن الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا قلب الطاولة على الضيوف وأهدى فريقه الفوز 2-1 في الوقت القاتل أول من امس في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.

ورغم معاناته هذا الموسم نتيجة خسارة بعض نجومه وجهود مدربه كريستوف غالتييه الذي قاده للقب الأول له منذ 2011، بدا ليل قادراً على العودة من بارك دي برينس منتصراً كما فعل في المرحلة 31 من الموسم الماضي (1-0) بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف الكندي المتألق جوناثان ديفيد.

لكن دي ماريا قال كلمته في الشوط الثاني بتمريره كرة هدف التعادل لقائده البرازيلي ماركينيوس ثم بخطفه هدف الفوز في الدقيقة الـ 88، ليفشل ليل في تكرار سيناريو المواجهة الأخيرة بين الفريقين في الأول من أغسطس في الكأس السوبر المحلية (كأس الأبطال 1-0).

وبدأ ميسي اللقاء أساسياً بعدما حام الشك حوله بسبب آلام عضلية أجبرته صباح الخميس على خوض حصة تدريبية منفصلاً عن زملائه كإجراء احترازي وفق ما أعلنه مواطنه المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي أضاف أن اللاعب شعر بانزعاج في العضلات من دون تحديد مكان الألم. وعانى البرغوث من مشاكل جسدية منذ بداية الموسم بعد وصوله في أغسطس الفائت من برشلونة الإسباني، بما فيها إصابة في الركبة حرمته من مباراتين في سبتمبر.

وبعدما أنهى فريقه الشوط الأول متخلفاً، قام بوكيتينو باستبدال ميسي في بداية الشوط الثاني كاجراء احترازي، ليستمر بحث أفضل لاعب في العالم ست مرات عن باكورة أهدافه في الدوري الفرنسي بعدما سجّل ثلاثة في دوري أبطال أوروبا.

ودخل سان جرمان اللقاء وهو متصدر بفارق سبع نقاط عن لنس الثاني ووسعه مؤقتاً الى 10 نقاط، فيما واصل ليل معاناته باكتفائه بنقطة في المراحل الثلاث الأخيرة، ليبقى عاشراً مؤقتاً بر صيد 15 نقطة وبفارق 16 من فريق العاصمة.

ورغم معاناته هذا الموسم، فقد أظهر ليل أنه لن يكون لقمة سائغة أمام نادي العاصمة، فهدد مرماه منذ الدقيقة الأولى عبر يلماز الذي أجبر الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما على التألق لانقاذ فريقه. ثم جعل رجال بوكيتينو في موقف صعب حين تقدم عليهم في الدقيقة الـ31 بهدف ثامن هذا الموسم لجوناثان ديفيد الذي وصلته الكرة من يلماز بعد مجهود فردي للتركي وتلاعبه بالمدافع الألماني ثيو كيهرر، فما كان على الكندي سوى أن يسدد في الشباك من دون عناء، ليسجل أهداف فريقه الستة الأخيرة في انجاز لم يحققه سوى لاعبين سابقاً مع الفريق وهما فيرنان ديفلامينك عام 1957 وبرنار بورو عام 1986 وفق أوبتا للاحصاءات.

وحاول نادي العاصمة تدارك الموقف وكان قريباً من إدراك التعادل قبل استراحة الشوطين عبر دي ماريا بعد تمريرة من فينالدوم، لكن الزاوية كانت صعبة ولم تجد الكرة طريقها الى الشباك (40).

وبما أنه ليس في قمة جهوزتين، قرر بوكيتينو تغيير ميسي في بداية الشوط الثاني بمواطنه ماورو إيكاردي الذي كاد يستهل مشاركته وليل في المقدمة بهدفين لولا تألق دوناروما بوجه ديفيد وتدخل بريسنيل كيمبيمبي أمام يلماز (47).

ورغم التبديلات التي أجراها بوكيتينو والفرص التي أتيحت لنادي العاصمة عبر نيمار ودي ماريا وماركينيوس وإيكاردي، بقيت النتيجة على حالها قبل أن يأتي الفرج في الدقيقة الـ 74 عبر القائد ماركينيوس الذي تلقف الكرة مباشرة في سقف الشباك بعد مجهود على الجهة اليسرى وتمريرة عرضية متقنة من دي ماريا.

وكان سان جرمان قريباً من خطف هدف الفوز لو أحسن إيكاردي استغلال تمريرة على طبق من فضة لنيمار، لكنه سدد بجوار القائم الأيمن (85)، إلا أن دي ماريا عوض هذه الفرصة وأهدى فريقه النقاط الثلاث بعد تمريرة متقنة من نيمار (88).

