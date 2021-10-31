لابورتا: لدينا خيارات غير تشافي

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رفض رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا تأكيد ما إذا كان تشافي هرنانديس، مدرب نادي السدّ القطري، سيشرف على فريقه خلفا للهولندي المقال من منصبه رونالد كومان لسوء النتائج، وألمح إلى «ثمة احتمالات أخرى أيضا» للتعاقد مع مدرب جديد.

ويأتي التقييم الحماسي لرئيس النادي الكتالوني تجاه تشافي (41 عاماً) كمؤشر قوي بأنه الخيار المفضّل للحلول على رأس الجهاز الفني للفريق، وقال لابورتا في هذا الصدد «انه (تشافي) في خضم مسار لافت في مسيرته. انه يتطوّر بشكل جيد جداً ولدي توصيات جيدة جداً عنه من أشخاص قريبين منه ويعرفونه أكثر مني».

وتابع «اتحدث اليه باستمرار. أدرك جيدا رأيه بالفريق، وآراءه بشكل عام وما يستطيع القيام به. لدي انطباع جيد جدا عنه».

واوضح «لطالما قلت إن تشافي سيصبح مدربا لبرشلونة في أحد الأيام. أكثر من ذلك: أتمنى أن يصبح مدربا لبرشلونة خلال رئاستي. لكن ما لا أعرفه، متى سيحصل هذا الامر»، مشيرا إلى «اسم تشافي موجود (لتدريب برشلونة) لكن ثمة احتمالات أخرى أيضا».

وتسلم سيرجي بارجوان تدريب الفريق الاول بشكل مؤقت بانتظار تعيين مدرب بشكل رسمي، وسيشرف على الفريق اقله في مباراتين ضد الافيس في الدوري المحلي وضد دينامو كييف الاوكراني في دوري أبطال أوروبا بعد غد.

وكشف لابورتا أن مجلس إدارة النادي أقال كومان من منصبه «لأن الامور لم تعد تحتمل» ولأن الفريق «لم يكن في الطريق لتحقيق الأهداف وهي احراز الالقاب». وتابع «على الأرجح، كان يتعيّن علينا إقالة كومان في وقت سابق وأنا تحمل مسؤولية ذلك. اعتقدنا أنه في حاجة الى دعمنا في مرحلة ما لكننا كنا نهوي تباعا».

وكان برشلونة، بطل إسبانيا 26 مرّة وأوروبا 5 مرات، أقال في وقت متأخر من ليل الأربعاء-الخميس كومان بعد 14 شهراً من تعيينه، وذلك بعد خسارة جديدة في الدوري أمام رايو فايكانو.

وبخسارته على أرض رايو فايكانو 0-1، يكون برشلونة قد مُني بخسارة ثالثة في عشر مباريات، ليحتل مركزاً تاسعاً مخيباً في ترتيب الليغا.

