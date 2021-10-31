.. والسد متمسك به

محلية

قلّل نادي السد القطري من احتمالات رحيل مدربه تشافي في وقت قريب إلى نادي برشلونة الإسباني للحلول بدلا من الهولندي رونالد كومان المقال لسوء النتائج، مؤكّدا انه «مركّز بشكل كامل» على ناديه الحالي. وغرّد بطل قطر «تفاعلاً مع ما هو متداول في الايام السابقة تؤكد إدارة السد ان تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي وهو في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري و اللقب». وقاد تشافي (41 عاماً) فريقه أمس في مباراة ضد الأهلي ضمن الدوري القطري. ويُعدّ لاعب الوسط السابق من أبرز المرشحين لخلافة كومان، بعد البداية السيئة لبرشلونة هذا الموسم. ويحتل المركز التاسع في الليغا وقدّم بداية كارثية في دوري أبطال أوروبا. ونشأ تشافي في صفوف برشلونة منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسماً في أكثر من 750 مباراة، قبل الذهاب إلى قطر عام 2015. وبعد حمل ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر سنتين. وكان موقع السد، نقل عن تشافي قبل مواجهة الأهلي، تعليقاً على ما اعتبرها «أقاويل صحفية مثارة في الفترة الحالية حول مغادرته الفريق»: «أنا حاليا اركز في عملي مع السد، لا أستطيع الحديث عن أي شيء آخر».

