باتلر قاد ميامي إلى الفوز

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قاد النجم جيمي باتلر فريقه ميامي هيت إلى تحقيق فوزه الثالث توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، على حساب ضيفه تشارلوت هورنتس 114-99، بتسجيله 32 نقطة و10 متابعات أول من امس. وتغلّب نتس على إنديانا بيسرز 105-98 وليكرز على كليفلاند كافالييرز 113-101. وإلى تألق باتلر مع ميامي، برز بام أديبايو مع أداء هجومي ودفاعي بتسجيله 26 نقطة و19 متابعة، بالإضافة إلى تايلر هيرو الذي نزل من مقاعد البدلاء وسجل 26 نقطة. في المباراة الثانية، استعاد نتس توازنه محققاً فوزه الثالث مقابل 3 خسارات. سجل النجم جيمس هاردن 29 نقطة و8 تمريرات حاسمة و8 متابعات لبروكلين، بعد أن طمأن جماهيره هذا الأسبوع «حالياً، لست قادراً على تسجيل 30 أو 40 نقطة».

وبعد خلوده إلى الراحة في آخر مباراتين لآلام في كاحله، قاد ليبرون جيمس فريقه لوس أنجلوس ليكرز إلى الفوز على فريقه السابق كليفلاند كافالييرز 113-101، بتسجيله 26 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

على ملعب «ستيبلز سنتر» وأمام 19100 متفرج، كان «الملك» حاسماً في الدقائق الأخيرة حيث سجل ليكرز 15 نقطة مقابل اثنتين فقط لخصمه.

وحقق دنفر ناغتس فوزاً سهلاً على ضيفه دالاس مافريكس 106-75، بقيادة أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي العملاق الصربي نيكولا يوكيتش.

ورفع دنفر رصيده إلى 3 انتصارات مقابل خسارتين، على غرار بورتلاند الفائز على لوس أنجلوس كليبرز 111-92، في مباراة سجل فيها 19 رمية ثلاثية بينها 5 لنجمه داميان ليلارد. ومن جهة كليبرز، برز بول جورج مع 42 نقطة و8 متابعات من دون تجنيب فريقه خسارة رابعة في خمس مباريات.

