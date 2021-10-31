تشالمرز حطم رقم 100 متر

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حرة حطم الأسترالي كايل تشالمرز الرقم القياسي العالمي لسباق 100م حرة داخل حوض صغير، وذلك في طريقه لإحراز اللقب اول من امس في الجولة الرابعة الأخيرة لهذا العام من كأس العالم للسباحة المقامة في قازان الروسية. وسجل ابن الـ23 عاماً، الفائز بذهبية هذا السباق لكن داخل حوض كبير في أولمبياد ريو 2016 وبالفضية في أولمبياد الصيف الماضي في طوكيو، 44.84 ثانية ليحطم الرقم القياسي الصامد منذ 13 عاماً والمسجل باسم الفرنسي أموري ليفو في 2008، بفارق 0.10 ثانية. وسبق للأسترالي أن فاز بهذا السباق خلال الجولات الثلاث الأولى لهذا العام من كأس العالم للسباحة والتي أقيمت في برلين، بودابست والدوحة توالياً. وعزز تشالمرز رصيده المميز الذي يتضمن إحرازه برونزيتي التتابع 4 مرات 100م حرة و4 مرات 100م متنوعة في أولمبياد ريو 2016 وبرونزيتي 4 مرات 100م جرة و4 مرات 200 حرة في أولمبياد طوكيو 2020، إضافة الى لقب بطل العالم لعام 2019 في سباق 4 مرات 200م حرة.