«الأولمبي» إلى «نهائيات آسيا»

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بلغ المنتخب الأولمبي نهائيات كأس آسيا لتحت 23 عاماً بتغلبه على نظيره السعودي 2-1 أمس في العاصمة الأوزبكية (طقشند) ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الربعة التي شهدت فوز أوزبكستان على بنغلاديش 6-0. سجل هدفي الأزرق عيد الرشيدي (52) ويوسف الرشيدي (56)، وسجل للسعودية فراس البريكان (26). وهو الفوز الثاني للأزرق بعد تغلبه على بنغلاديش في الجولة الأولى 1-0، بينما تعادلت السعودية مع أوزبكستان 2-2 في تلك الجولة.

ورفع الازرق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن أوزبكستان المستضيفة النهائيات والتي لن تحسب نتائجها في التصفيات، مقابل نقطة واحدة للسعودية في المركز الثالث ولا شيء لبنغلاديش الأخيرة. ويخوض الأزرق الأولمبي بعد غد (الثلاثاء) مباراته الأخيرة في المجموعة أمام أوزبكستان والتي لن تؤثر نتيجتها في تأهله إلى النهائيات. وأجرى الإسباني كارلوس غونزاليس تغييرين على التشكيلة التي واجهت بنغلاديش الأربعاء الماضي، فدفع بالمدافع خالد صباح ليلعب إلى جوار عبدالعزيز ناجي ويوسف الحقان في قلب الدفاع أمام الحارس خالد العجاجي، مع الظهيرين حمد القلاف في اليسار وراشد الدوسري في اليمين، كما دفع بمهدي دشتي بدلا من عثمان الشمري ليلعب مع ناصر لافي في الوسط، مع ثلاثي الهجوم عيد الرشيدي على الجهة اليسرى ومبارك الفنيني على الجهة اليمنى ويوسف الرشيدي في قلب الهجوم. وكان المنتخب السعودي الطرف الأفضل في الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً بهدف من دون رد سجله فراس البريكان في الدقيقة الـ 26 بعد أن تلقى تمريره طولية، فتجاوز الحارس العجاجي وسدد الكرة اصطدمت بالحقان وأكملت طريقها إلى المرمى. وكاد اللاعب ذاته يضيف الهدف الثاني بعد أن تلقى تمريرة من خالد الغنام لكنه سددها ضعيفة (39).

ومع بداية الشوط الثاني، تحسن أداء الأزرق وبادل منافسه الخطورة، وبعد مرور 7 دقائق انطلق يوسف الرشيدي ومرر كرة بينية باتجاه عيد الرشيدي الذي سددها لحظة خروج الحارس نواف العقيدي، فارتدت من القائم إلى الرشيدي نفسه الذي أكملها في المرمى (52). ولم يكد المنتخب السعودي يفيق من صدمة التعادل حتى بادره الأزرق بالهدف الثاني بعد لعبة ثلاثية جميلة بين مبارك الفنيني وراشد الدوسري ويوسف الرشيدي الذي أنهاها برأسية في الشباك السعودية مانحاً الأزرق هدف التقدم (56). وحاول المنتخب السعودي إدراك التعادل عبر هجمات عدة أبرزها للغنام الذي واجه المرمى وسدد في أحضان العجاجي (60). ودفع مدرب الأزرق غونزاليس بعثمان الشمري بدلاً من يوسف الرشيدي في الدقيقة الـ 68، ثم أخرج عيد الرشيدي ومبارك الفنيني وأدخل بندر السلامة وعبدالله الجزاف في الدقيقة الـ 82، وقام بتبديل أخير في الدقيقة الأخيرة بإخراج خالد صباح المصاب وإشراك جاسم عتيج. ولجأ الأزرق إلى الدفاع في الدقائق الأخيرة ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية التي حملت المنتخب إلى نهائيات كأس آسيا في أوزبكستان 2022.

