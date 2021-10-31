«سلة القادسية» يبحث عن الفوز الأول أمام برقان

محلية

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يتطلع القادسية إلى تحقيق انتصاره الأول عندما يلتقي برقان في الـ 05:00 مساء ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة والتي تشهد لقاء آخر يجمع كاظمة مع القرين في الـ 07:00، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر المسابقة الكويت وكاظمة والجهراء برصيد 4 نقاط من انتصارين لكل منهم فيما يمتلك القادسية وبرقان والقرين نقطتين من خسارتين لكل منهم ايضاً.

وتقام البطولة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على ان يلتقي بعدها الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من خمسة مباريات والفائز بثلاثة مواجهات يتأهل للنهائي الذي سيقام بالنظام ذاته فيما يهبط السادس الى دوري الدرجة الاولى ويلعب الخامس مع وصيف بطل دوري الدرجة الاولى ثلاثة مواجهات والفائز بإثنتان يتأهل الى الدوري الممتاز.

في المباراة الاولى يسعى القادسية وبرقان الى تحقيق الفوز الاول في البطولة لا سيما الأول الذي ابرم عدة تعاقدات محلية قبل بدء البطولة. وخسر القادسيه مواجهتيه السابقتين امام الجهراء وكاظمة فيما خسر برقان ايضاً مواجهتيه السابقتين امام كاظمة والكويت.

ويعول المدرب التونسي لسلة الاصفر قاسم الورشفاني على جهود لاعبيه صالح اليوسف وعبدالرحمن السهو ومحمد اشكناني وعبدالعزيز الحميدي بالاضافة الى محترفه الامريكي رونالد دلف الذي وصل الى البلاد يوم امس فيما يعتمد المدرب الوطني لسلة برقان طلال القلاف على جهود لاعبيه المميزين يوسف الحمدان وحسين شعيب والاميركي مايكل ادم والصربي سلافن كيبكوفيتش الذي قدم مستوى لافت في مباراة الفريق السابقة امام الكويت.

وفي المباراة الثانية التي تجمع كاظمة مع القرين، يسعى البرتقالي بقيادة مدربه الاميركي اودينيز الى تحقيق الفوز والانفراد بالصدارة فيما يحاول القرين بقيادة مدربه التونسي جمال بن عبدالكريم تحقيق الفوز الاول له في المسابقة. ويمتلك الفريقين كوكبة من النجوم امثال احمد البلوشي وحسين الخباز وعبدالله الصراف والاميركي لوفتون (كاظمة). وعبدالله المطيري وماجد القلاف وفهد توفيق والامريكي ريكي (القرين)

