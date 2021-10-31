سيطرة كويتية على «أسكواش الخليج»

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اكتسى اليوم الخامس في البطولة الخليجية الاستثنائية للاسكواش باللون الازرق وهو لون قميص منتخبات الكويت، حيث تمكن المصنف الاول عبدالله المزين من احراز ذهبية الفردي للرجال بعد تخطى زميله عمار التميمي بثلاثة اشواط من دون رد ليحرز التميمي الميدالية الفضية فيما جاء في المركز الثالث الكويتي فلاح فايز الى جانب القطري سيد ازلان. ولم يكن ناشئو الازرق اقل شأنا من الرجال، حيث احرز عبدالرحمن الهاشم الذهبية بفوزه على زميله عبدالرحمن المغربي بنتيجة 3-1 بعد مباراة استمتع الحضور بمستواها الفني. وبذلك احرز المغربي الفضية فيما ذهبت البرونزيتان الى القطريين سالم المالكي وعبدالله الصقر. وبعد ختام بطولة الفردي باتت الكويت على قمة جدول الترتيب بالميداليات الملونة باحراز اربع ذهبيات وثلاث فضيات ومثلها «برونز»، وجاءت السعودية في المركز الثاني محققة ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، وحصلت قطر على فضيتين واربع ميداليات برونزية.

