«الجمارك» يجدد للمدرب عبدالرحمن مصطفى

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أعلنت فريق «الجمارك» التجديد للمدرب المصري عبدالرحمن مصطفى، للموسم الثالث على التوالى حيث جاء التجديد بناء على ما قدمه الجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى مبارك الخميس خلال الموسمين السابقين بوصول الفريق للمربع الذهبى فى بطولة الدورى الوزارات للموسم الأول، بالإضافة إلى الموسم الثانى الحصول على المركز الثالث فى مشوار التصفيات المؤهلة للمبارة النهائية لبطولة دورى الوزارات.

وصرح مصطفى بأنه يسعى إلى تقديم أقصى ما لديه لظهور لاعبي «الجمارك» بأفضل صوره لهذا الموسم الجديد واستكمال ما قدمه الفريق المواسم السابقة فى الدخول ضمن فرق القمة بدورى الوزارات والعمل على تحقيق بطولة الدورى وبطولة الكأس، مشير إلى أنه من أصغر المدربين الحاصلين على الرخصة (D-C) من اتحاد الكرة. وسبق لمصطفى اجتياز دورات تدريبية عدة في مصر، منها الدوره الأساسية للمدربين المصرى لكرة القدم التابعة ودورة (PREMIER SKILLS ) للاتحاد الإنجليزي، وكانت أول محطة تدريبية له في نادي هليوبوليس المصري لفريق لمواليد 2007.

ويضم الجهاز الفني لفريق «جمارك الكويت» العديد من الخبرات الفنية والإدارية، بدءاً من مدير الألعاب الرياضية للفريق إبراهيم دشتي، والمدير الفني للفريق مبارك الخميس، والمدرب العام مبارك فرج، و المدرب المساعد عبدالرحمن مصطفى، ومدرب حراس المرمى حاتم حسن، والمشرف الفني سالم الناصر، و المشرفين الإداريين سامي المطيري ومحمد المعتوق، و طبيب العلاج الطبيعي د. محمد عطية.

