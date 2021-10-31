الكويت واصل انتصاراته في «اليد»

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واصل الكويت انتصاراته وهزم السالمية 34-31 في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد، والتي شهدت ايضا فوز برقان على القرين 27-23.

وبهذه النتائج واصل الكويت صدارة الفرق برصيد 12 نقطة من 6 انتصارات من دون هزيمة، فيما تلقى السالمية هزيمته الثانية ليتراجع الى المركز الثالث برصيد 8 نقاط وبفارق التسجيل عن برقان الذي صعد إلى المركز الثاني بالرصيد ذاته، في حين بقي القرين رصيد القرين خالياً من النقاط. وأثبت الأبيض انه يغرد خارج السرب في البطولة بعد أن قدم لاعبوه مستوى متميزاً مكنه من مواصلة انتصاراته والابتعاد في الصدارة بفارق 4 نقاط.

ويحمل الكويت لقب البطولة في المواسم السبعة الماضية وهو يسعى إلى مواصلة تحقيق الألقاب وتأكيد هيمنته على كرة اليد. في المقابل، أرتقى برقان الذي يقدم أداء متميزاً إلى المركز الثاني، مؤكداً رغبته في دخول دائرة المنافسة بقوة.

