خسارة «الكريكيت» أمام قطر

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خسر منتخب الكريكيت أمام نظيره القطري بنتيجة 126-127 أول من أمس في ختام منافسات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لبطولة العالم للكريكيت التي ستجري في أستراليا عام 2022. واستطاع المنتخب البحريني في ختام البطولة التي اقيمت على ملاعب المدينة الآسيوية بالدوحة واستمرت سبعة ايام حجز بطاقة التأهل لبطولة العالم بعد حصوله على تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة. وتوج رئيس اللجنة القطرية للرجبي والهوكي والكريكيت يوسف الكواري وامين السر العام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالله الخاطر المنتخب البحريني بهذه التصفيات. وكان الاتحاد الدولي للكريكيت أسند إلى قطر استضافة المجموعة الآسيوية التي تضم إلى جانب قطر كلا من الكويت والسعودية والبحرين والمالديف. وينظم الحدث الجهة المسؤولة عن هذه الرياضة وهو المجلس الدولي للكريكيت كما تقام جولات تمهيدية مؤهلة لجولة النهائيات التي تنظم كل أربع سنوات.

