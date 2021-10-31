ميرزا رابع العالم في كرة السرعة

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‏حقق اللاعب الكويتي محمد ميرزا (14 عاماً) إنجازا يحسب للعبة كرة السرعة الكويتية بتحقيقه المركز الرابع في بطولة العالم لكرة السرعة التي اقيمت في الايام السابقة في تونس بمشاركة 21 دولة، حيث نجح ميرزا في تحقيق المركز الرابع في بطولة الناشئين فردي، على الرغم من كونها المشاركة الدولية الأولى له.

‏وتخطى ميرزا بطلي الهند والعراق على التوالي في الدور التمهيدي والدور ثمن النهائي، قبل ان يصطدم ببطل العالم المصري في الدور نصف النهائي، ويخسر في هذه المواجهة لينافس على الميدالية البرونزية امام بطل بولندا الذي حقق الميدالية ويكتفي ميرزا بالمركز الرابع. ‏وأشاد يعقوب دشتي رئيس الاتحادين الكويتي والاسيوي لكرة السرعة بإنجاز ميرزا خلال مشاركته الاولى بالاستحقاقات الدولية، لافتاً الى ان ما حققه اللاعب يعتبر انجازاً يحسب للعبة. ‏واضاف دشتي ان الاتحاد الكويتي لكرة السرعة يتطلع الى تجهيز الكثير من اللاعبين الناشئين والشباب استعداداً للاستحقاقات المقبلة، سواء على مستوى بطولات العالم او البطولات الاسيوية والمقررة خلال العام المقبل.

