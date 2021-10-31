الأهلي والزمالك يواجهان البنك والجيش

دوليه

يبدو الأهلي والزمالك على موعد مع اختبارين جديدين في الدوري المصري عندما يواجهان البنك الأهلي وطلائع الجيش في الجولة الثانية من المسابقة. ويحتضن ملعب الأهلي بالسلام مباراة الفريق الأحمر مع البنك الأهلي في مباراة قوية حيث نجح كل منهما في الفوز خلال الجولة الأولى. وفي لقاء آخر يتطلع الزمالك حامل اللقب لتحقيق فوز جديد بعد الانتصار على إنبي بثنائية في الجولة الأولى لكنه سيواجه فريقا جريحا يبحث عن الفوز بعد الخسارة أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة. ويراهن الزمالك على انسجام لاعبيه مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ويستعيد الفريق جهود الظهير الأيسر أحمد أبو الفتوح لانتهاء الإيقاف. وسيلعب الزمالك بمحمد أبوجبل وأمامه محمود علاء ومحمود الونش وحمزة المثلوثي وأبو الفتوح وطارق حامد وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وأوباما وزيزو سيف الدين الجزيري. ويعول الطلائع بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني على تألق نجومه جون أنطوي وأحمد سمير وكريم الطيب ومهند لاشين. ويلعب اليوم أيضا سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي والمقاصة مع الجونة وفاركو مع بيراميدز.