«ميتافيرس».. عالم «فيسبوك» الهجين يزيد انكشاف خصوصياتنا

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حدد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربرغ، مستقبل عملاق التواصل الاجتماعي خلال 10 سنوات بما يعرف في قاموس الخيال العلمي بـ«ميتافيرس» حيث يختلط العالم الحقيقي بآخر افتراضي. وخلال المؤتمر السنوي للشركة، التي بات اسمها «ميتا» شرح زوكربرغ كيف تهدف شركته إلى بناء نسخة جديدة من الإنترنت. وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية فإن مصطلح «ميتافيرس» الذي ظهر عام 1992 في رواية الخيال العلمي «Snow Crash» للكاتب نيل ستيفنسون يتكون من جزأين «meta» وتعني ما وراء و«Verse» وتعني مصاغ من الكون. وهو يتضمن تفاعل البشر كـ«أفاتار» مع بعضهم البعض في فضاء افتراضي ثلاثي الأبعاد يشبه العالم الحقيقي. ويجتمع في «ميتافيرس» العالمان المادي والرقمي، وتتفاعل فيه التمثيلات الرقمية للناس، وعبرها يمكنهم العمل واللعب والاجتماع في مكاتبهم وحتى الذهاب إلى الحفلات الموسيقية. ويتيح فيسبوك حاليا نسخة من «ميتافيرس» تدعى»Horizon Workrooms» وهو تطبيق يتيح للموظفين دخول المكاتب الافتراضية وعقد الاجتماعات. وتنقل الصحيفة أن نيك كليغ، نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية، يعقد اجتماعات فريقه كل اثنين في مكتب «ميتافيرس». وبحسب كليغ سيكون «ميتافيرس» سلسلة من العوالم المترابطة حيث يمكن للمستخدم الانتقال من عالم فيسبوك إلى عالم أبل أو غوغل. لكن طموحات «ميتافيرس» تصطدم بتحذيرات مسبقة من استهداف قراصنة مدعومين من دول بيانات خاصة جدا مثل لغة الجسد، واستجابات المستخدم الفيزيولوجية، ومعرفة من يتفاعل معه وكيف يتم ذلك. وأمام هذه المخاوف، أعلنت فيسبوك عن برنامج استثماري بقيمة 50 مليون دولار «لضمان تشييد ميتافيرس بمسؤولية». وخصصت فيسبوك مليارات الدولارات للاستثمار في المشروع، وهو ما سيقلل أرباحها بمقدار 10 مليارات دولار في 2021.

