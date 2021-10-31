4 مخاطر صحية لشرب الماء أثناء الوقوف

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يعتبر شرب كمية كافية من الماء يوميا أمرا ضروريا للحفاظ على الصحة العامة للإنسان وضمان استمرار عمل أجهزة الجسم بكفاءة. ولا ينتبه الكثير من الناس إلى عادة شرب الماء أثناء الوقوف، وما لذلك من مخاطر صحية كبيرة، قد تعرض الإنسان مع مرور الوقت إلى أزمات صحية يصعب علاجها فيما بعد.. وفيما يلي 4 مخاطر صحية تنتج عن تلك العادة: 1 عسر الهضم: يؤدي شرب الماء أثناء الوقوف إلى إرباك الجهاز الهضمي، لأن الماء في هذه الحالة يمر بقوة وسرعة كبيرتين عبر قناة الطعام ويسقط أسفل المعدة مباشرة، وهو أمر ضار. 2 التهاب المفاصل: عند توتر الأعصاب في حالة شرب الماء أثناء الوقوف، تتراكم أيضًا السوائل في المفاصل، ما يؤدي إلى التهاب المفاصل، وتلفها فيما بعد. 3 خطر على الرئتين: عند شرب الماء أثناء الوقوف، فإن العناصر الغذائية والفيتامينات لا تصل إلى الكبد والجهاز الهضمي بالشكل المطلوب، حيث تسبب سرعة انتقال الماء عبر القناة الهضمية إلى تعرض الرئتين والقلب للخطر بسبب اضطراب مستوى الأوكسجين. 4 مشاكل الكلى: تبين أن الكلى تعمل بشكل أفضل في ترشيح المياه أثناء الجلوس، لذلك فإن الوقوف أثناء شرب الماء، يجعله أقرب إلى المرور دون أي ترشيح، الأمر الذي يسبب استقرار شوائب الماء في المثانة. والطريقة الصحيحة لشرب الماء، تكون عن طريق الجلوس على كرسي وإبقاء الظهر منتصبا أثناء شرب الماء، وبهذا تصل العناصر الغذائية إلى الدماغ وتحسن نشاطه. كما تحسن عملية الهضم ولن تشعر بالانتفاخ.