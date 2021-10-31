العجمي: الأداء الفعَّال للنظام المتعدد ضرورة حتمية

وطن النهار

جددت دولة الكويت الحرص على دفع كامل التزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة دون أي تأخير داعية الدول الأعضاء الأخرى إلى سداد جميع التزاماتهم المالية تجاه المنظمة في الوقت المحدد ودون أي شروط مسبقة حتى يتسنى لها أداء مهامها على أكمل وجه.

جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه العضو بوفدها الدائم لدى الامم المتحدة المستشار عبدالعزيز العجمي أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند تحسين الحالة المالية للمنظمة الدولية. وقال العجمي لا شك في أن الأضرار غير المسبوقة التي ألحقتها جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) على مختلف القطاعات المالية والصحية في العالم وما صاحبها من أكبر موجة للانكماش الاقتصادي العالمي منذ أكثر من 90 عاما قد أكدت أن الأداء الفعال للنظام المتعدد الأطراف ممثلا بالأمم المتحدة أصبح ضرورة حتمية”.

وشدد على ان الاداء الفعال للأمم المتحدة بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المتزايدة لتمكين جميع الدول الأعضاء من التعافي بشكل مستدام. وأشار العجمي إلى أن عملية ميزانية المنظمة باتت محاصرة في حلقة مفرغة من نقص السيولة السنوي الذي يعيق تنفيذ الولايات المكلفة بها الأمم المتحدة.

وأوضح انه وفي سبيل الوفاء بهذه الولايات يتوجب تمويل الأمم المتحدة بالشكل الكافي وبطريقة قابلة للتنبؤ بها وذلك تجنبا للتدابير الاستثنائية كالتباطؤ في التوظيف والتحكم في الإنفاق كما أنه يتوجب كذلك استناد إدارة الميزانية على تسليم البرنامج وليس على أساس النقد المتاح.

