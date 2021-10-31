الكويت تستضيف فعاليات قانونية للاتحاد الدولي للمحامين

وطن النهار

الكويت تطلب البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بتاريخ 24 أبريل 14 و27 اكتوبر 2021 واستنادا على ما يربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية من جذور تاريخية وروابط عميقة ومصير مشترك». من جهتها قررت الإمارات العربية المتحدة سحب دبلوماسييها من لبنان تضامناً مع المملكة العربية السعودية كما قررت منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان. وكانت السعودية والبحرين استدعتا سفيرهما في بيروت وطلبتا مغادرة سفيري لبنان في الرياض والمنامة خلال 48 ساعة في حين اوقفت السعودية كل الواردات من لبنان. في غضون ذلك اعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة امس أن الأزمة، التي تسببت فيها تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانيا بشكل ينزع فتيلها، ولا يذكي نارها على نحو ما حدث، وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموما والخليجي خصوصا. وأضاف المصدر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية «لديه ثقة في حكمة وقدرة الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي يمكن أن تضع حدا لتدهور تلك العلاقات، ويسهم في تهدئة الأجواء ورأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك عرى الأخوة التي تربط لبنان وشعبه العربي بأشقائه في الخليج والدول العربية». وناشد أبو الغيط المسؤولين في دول الخليج «بتدبر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادى المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار، والمواطن الذي يعيش أوضاعا غاية في الصعوبة». على صعيد متصل دعت الولايات المتحدة الاميركية لحل الخلاف القائم بين الطرفين، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي. وقال المتحدث الإقليمي باسم الوزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ لقناة تلفزيونية لبنانية «بشكل عام الولايات المتحدة تحث الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات والدول في المنطقة على التواصل مع الحكومة اللبنانية». تقارير العفو اعتماده من مجلس الوزراء، والآخر دعا مجلس الأمة الى اقراره في اسرع وقت ممكن. وزاد: « تبنيت مشروعين مهمين للغاية بالنسبة للشباب، اولهما يتمثل في طرح 33 الف قسيمة، بمساحة تتراوح بين 250 الى 300 متر، بين فراغات المناطق الاسكانية»، مضيفاً: «اتفقت مع بلدية الكويت على الأماكن التي ستقام فيها تلك الوحدات، ومن بينها امغرة التي ستستوعب 7693 قسيمة، والقيروان 2979 قسيمة، والجهراء 12450، والنهضة 2343». وبين ان هذه القسائم سيتم طرحها عبر مزاد علني، وتقتصر على منتظري الرعاية السكنية، ولن يسمح للتجار بدخول المزاد الخاص بها، مشيراً الى ان سعر القسيمة الواحدة سيتراوح بين 50 الى 60 الف دينار، ولن يحق لصاحبها التصرف فيها الا بعد مرور 10 سنوات على تاريخ ترسيتها. وأوضح انه سيتم الزام اصحاب القسائم ببناء مساكنهم خلال ثلاث سنوات، بعد الانتهاء من البنية التحتية، واذا لم يلتزم اي منهم بذلك فستسحب منه الأرض، لافتا الى ان البنية التحتية تم تحديدها بواسطة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية او المعنية بالقيام بأعمال البنية التحتية. ولفت الحميدي الى انه لن يتم السماح ببناء تلك القسائم، الا بعد الانتهاء من اعمال البنية التحتية، لاسيما الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصرف صحي وصرف مياه الأمطار، كاشفا عن ان عائد بيع تلك القسائم للدولة يصل الى مليار و990 مليوناً، يخصم منه اعمال البنية التحتية، اما المبلغ المتبقي، فسيتم تحويله الى بنك الائتمان، ليدفع للمواطن الذي سيقوم ببناء قسيمته، حسب قانون انشائه الذي الزمه بتوفير القرض الاسكاني للمواطن. وقال: اما المشروع الثاني، فتم الاتفاق بشأنه مع بلدية الكويت، وقمنا باعداد قانون له ونتطلع الى اقراره من مجلس الأمة قريباً، حيث يدعو الى انشاء مدينة صناعية، على 40 الف كم مربع، وتنشأ عليها قسائم بمساحة تتراوح بين الف الى 1500 متر مربع، وتمنح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تتوافر فرص عمل في مختلف المجالات، من امن غذائي وصناعي وحرفي، لجميع ابناء الكويت. وزير الداخلية للقضاء عليها وحماية أفراد المجتمع منها. وطالب العلي المواطنين والمقيمين التحلي بالصبر ومتابعة أبنائهم وتوعيتهم لما يروج في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض الألعاب الالكترونية من أعمال عنف، وتوعيتهم بأخطارها والآثار المترتبة عليها، مشيرا الى أن أبواب الوزارة مفتوحة على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى عن أي أعمال عنف أو مشاجرات ليتم التعامل معها على الفور. «الزراعة»: 1.5 دينار المثمر لها عن 50 دينارا، ولا يصرف للحيازة التي بها أكثر من شريك إلا بعد التوقيع على نموذج تفويض من أحد الشركاء. ووفق القرار يصرف دعم النخيل المثمر لمنطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، وكذلك للحيازات المخصصة للإنتاج النباتي بالصليبية، ولا يتم الصرف إلا بعد سداد القيمة الايجارية المستحقة للقسيمة وتقديم الإيصال الدال على ذلك شريطة أن يكون ذلك قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار. وعن حالات وقف صرف الدعم ذكر القرار أنه يوقف في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط، ولا يجوز صرفه إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار، ولا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ او رسوما أو غرامات أو أحكاما قضائية أو غيرها، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم واجب النفاذ على صاحب العلاقة.