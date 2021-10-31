الكويت تستضيف فعاليات قانونية للاتحاد الدولي للمحامين

وطن النهار

قال ممثل الكويت في الاتحاد الدولي للمحامين وعضو مجلس إدارته المحامي الكويتي عبد الرحمن الطاحوس إن الكويت ستحتضن ورشات وبرامج قانونية وأنشطة سنوية للاتحاد اعتبارا من العام المقبل.

وأضاف الطاحوس وهو نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية لشؤون العلاقات الدولية في تصريح لـ (كونا) على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمحامين في العاصمة الإسبانية مدريد أن «الكويت ستستضيف على الأقل نشاطا سنويا واحدا للاتحاد» مشيرا إلى أن ذلك هو «ثمرة مبادرة كويتية تم الموافقة عليها من قبل رئاسة الاتحاد».

وأوضح أن ذلك جاء في ضوء الإشادة الواضحة بالمشاركة الكويتية في فعاليات المؤتمر وبدور الكويت وجمعية المحامين الكويتية في الاتحاد الدولي للمحامين على الرغم من حداثة عهد الكويت في الاتحاد وانضمامها إليه في عام 2019 مؤكدا في هذا السياق على أهمية رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.

وأوضح الطاحوس أنه حرص على اقتراح أن تكون اللغة العربية لغة رسمية في الاتحاد بوصفها لغة قادرة على استيعاب جميع الثقافات والحضارات جنبا إلى جنب مع اللغات المعتمدة وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. وشدد على أن ذلك يأتي دون شك تعزيزا للهوية العربية واستجابة لما يقدمه الأعضاء العرب من إثراء قانوني حي وأطروحات فعالة تخدم مهنة المحاماة والقانون بشكل عام.

ووصف الطاحوس- الذي يترأس وفدا كويتيا- مشاركة الكويت في أعمال المؤتمر السنوي الذي يقام لمدة ثلاثة أيام في إسبانيا وقد تجاوز عدد المشاركين فيه 500 محام ومحامية من جميع دول العالم بأنها «فعالة وإيجابية على الصعد كافة».

