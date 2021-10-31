الكويت تطلب من القائم بالأعمال اللبناني المغادرة: بيروت لم تعالج المواقف المرفوضة ضد السعودية

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أعلنت الكويت، أمس، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، كما طالبت القائم بأعمال السفارة اللبنانية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. فيما اعربت جامعة الدول العربية عن الاسف للتدهور السريع في العلاقات بين لبنان ودول الخليج مشيرة الى انه كان على بيروت معالجة الازمة بنزع فتيلها لا باذكاء نارها.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن قرارها جاء نظرا لإمعان الجمهورية اللبنانية واستمرارها في التصريحات السلبية، وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدم اتخاذ حكومة الجمهورية اللبنانية الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات إلى الكويت وباقي دول مجلس التعاون.

وأضاف البيان أن الكويت تأسف لما آلت إليه الأمور، فإنها في ذات الوقت تؤكد حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين في دولة الكويت وعدم المساس بهم. واختتم البيان بالقول إن ذلك يأتي بناء على البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بتاريخ 24 أبريل 14 و27 اكتوبر 2021 واستنادا على ما يربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية من جذور تاريخية وروابط عميقة ومصير مشترك. من جهتها قررت الإمارات العربية المتحدة سحب دبلوماسييها من لبنان تضامناً مع المملكة العربية السعودية كما قررت منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان. وكانت السعودية والبحرين استدعتا سفيرهما في بيروت وطلبتا مغادرة سفيري لبنان في الرياض والمنامة خلال 48 ساعة في حين اوقفت السعودية كل الواردات من لبنان. في غضون ذلك اعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة امس أن الأزمة، التي تسببت فيها تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانيا بشكل ينزع فتيلها، ولا يذكي نارها على نحو ما حدث، وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموما والخليجي خصوصا. وأضاف المصدر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية لديه ثقة في حكمة وقدرة الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي يمكن أن تضع حدا لتدهور تلك العلاقات، ويسهم في تهدئة الأجواء ورأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك عرى الأخوة التي تربط لبنان وشعبه العربي بأشقائه في الخليج والدول العربية. وناشد أبو الغيط المسؤولين في دول الخليج بتدبر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادى المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار، والمواطن الذي يعيش أوضاعا غاية في الصعوبة. على صعيد متصل دعت الولايات المتحدة الاميركية لحل الخلاف القائم بين الطرفين، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي. وقال المتحدث الإقليمي باسم الوزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ لقناة تلفزيونية لبنانية بشكل عام الولايات المتحدة تحث الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات والدول في المنطقة على التواصل مع الحكومة اللبنانية.