كفاءة قتالية

الأولى

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أهمية التدريب في حالة السلم للمحافظة على درجة جهوزية وحدات الجيش واستعدادها والارتقاء بمستوى منتسبيها وكفاءتهم القتالية. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع عقب حضور الجابر ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي فعاليات اختتام تمرين الدانة 21 الذي نفذته القوة البحرية بقاعدة محمد الأحمد البحرية في منطقة الجليعة خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر الحالي، بمشاركة عدد من الوحدات التابعة. وشدد وزير الدفاع على أهمية وضع الخطط والبرامج التدريبية ورسم خريطة طريق تقوم على عنصري التأهيل والتدريب لمواكبة ما تشهده قواتنا المسلحة من عمليات تطوير وتحديث في مجالي التسليح والتجهيز؛ ليتمكَّن حُماة الوطن من أداء مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.

وشهد الحضور عرضا تدريبيا عمليا لتطهير الألغام البحرية وتطبيق عمليات الإبرار البحري باستخدام سفن الإنزال ومشاركة قوات من مشاة البحرية تتقدمهم قوات المهام الخاصة وتساندهم طائرات الإسناد البحري.

