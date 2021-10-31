تقارير العفو.. على مراحل

الأولى

أطلق النائب د. عبيد الوسمي اشارات تفيد بأن العفو الخاص سيصدر بتقارير منفصلة متلاحقة، وان بدايتها قريبة جدا، فيما يبدو انها ستكون شبه ضامنة لهدوء العلاقة بين السلطتين، اسوة بسياسة اعادة الجناسي خلال مجلس الامة السابق.

وقال الوسمي في تغريدة له امس: سنغادر للعلاج قريباً جدا بعد توقيع اول تقرير للعفو.. فالحقيقة اني رغبت ان ابتسم في الكويت على أن ابتسم خارجها. وكل عام والكويت وشعبها وقيادتها بخير، شاكرا لكم دعواتكم.

من جهته، قال النائب احمد الحمد ان تطوير الجزر والمنطقة الشمالية الاقتصادية سيكون مصدرا حقيقيا للدخل وتوفير فرص عمل لو كانت الحكومة جادة في ذلك المشروع ولا تتركه حبراً على ورق.

وزاد: تواصلت مع رئيس الوزراء بشأن تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية ووعدنا بالنظر بجدية الى المشروع.

وأشار الحمد الى ان احياء مدينة الصبية السكنية اصبح ضرورة لوجود جسر جابر وحتى تكون عاصمة جديدة للكويت.

من جانب آخر اعلن النائب بدر الحميدي عن تقديمه مشروعين، بالتنسيق مع البلدية، قال انهما سيسهمان حال تنفيذهما في احداث نقلة نوعية كبيرة في البلاد فيما يتعلق بالاسكان وفرص العمل للشباب، حيث سيؤدي الى حل جزء كبير من القضية الاسكانية وتخفيض اسعار العقارات. وقال ان احد المشروعين تم العفو اعتماده من مجلس الوزراء، والآخر دعا مجلس الأمة الى اقراره في اسرع وقت ممكن. وزاد: تبنيت مشروعين مهمين للغاية بالنسبة للشباب، اولهما يتمثل في طرح 33 الف قسيمة، بمساحة تتراوح بين 250 الى 300 متر، بين فراغات المناطق الاسكانية، مضيفاً: اتفقت مع بلدية الكويت على الأماكن التي ستقام فيها تلك الوحدات، ومن بينها امغرة التي ستستوعب 7693 قسيمة، والقيروان 2979 قسيمة، والجهراء 12450، والنهضة 2343. وبين ان هذه القسائم سيتم طرحها عبر مزاد علني، وتقتصر على منتظري الرعاية السكنية، ولن يسمح للتجار بدخول المزاد الخاص بها، مشيراً الى ان سعر القسيمة الواحدة سيتراوح بين 50 الى 60 الف دينار، ولن يحق لصاحبها التصرف فيها الا بعد مرور 10 سنوات على تاريخ ترسيتها. وأوضح انه سيتم الزام اصحاب القسائم ببناء مساكنهم خلال ثلاث سنوات، بعد الانتهاء من البنية التحتية، واذا لم يلتزم اي منهم بذلك فستسحب منه الأرض، لافتا الى ان البنية التحتية تم تحديدها بواسطة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية او المعنية بالقيام بأعمال البنية التحتية. ولفت الحميدي الى انه لن يتم السماح ببناء تلك القسائم، الا بعد الانتهاء من اعمال البنية التحتية، لاسيما الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصرف صحي وصرف مياه الأمطار، كاشفا عن ان عائد بيع تلك القسائم للدولة يصل الى مليار و990 مليوناً، يخصم منه اعمال البنية التحتية، اما المبلغ المتبقي، فسيتم تحويله الى بنك الائتمان، ليدفع للمواطن الذي سيقوم ببناء قسيمته، حسب قانون انشائه الذي الزمه بتوفير القرض الاسكاني للمواطن. وقال: اما المشروع الثاني، فتم الاتفاق بشأنه مع بلدية الكويت، وقمنا باعداد قانون له ونتطلع الى اقراره من مجلس الأمة قريباً، حيث يدعو الى انشاء مدينة صناعية، على 40 الف كم مربع، وتنشأ عليها قسائم بمساحة تتراوح بين الف الى 1500 متر مربع، وتمنح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تتوافر فرص عمل في مختلف المجالات، من امن غذائي وصناعي وحرفي، لجميع ابناء الكويت.