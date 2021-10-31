وزير الداخلية يأمر بإعداد دراسة عن العنف والمشاجرات

الأولى

دعا وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قطاع التعليم والتدريب ممثلا في إدارة البحوث والدراسات بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بعمل دراسة شاملة لما يحدث في المجتمع من عنف ومشاجرات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في الدولة لمعرفة أسبابها ووضع الحلول السريعة لها للقضاء عليها وحماية أفراد المجتمع منها. وطالب العلي المواطنين والمقيمين التحلي بالصبر ومتابعة أبنائهم وتوعيتهم لما يروج في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض الألعاب الالكترونية من أعمال عنف، وتوعيتهم بأخطارها والآثار المترتبة عليها، مشيرا الى أن أبواب الوزارة مفتوحة على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى عن أي أعمال عنف أو مشاجرات ليتم التعامل معها على الفور.