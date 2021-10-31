«الزراعة»: 1.5 دينار دعماً لكل نخلة مثمرة

الأولى

قررت هيئة الزراعة والثروة السمكية صرف دعم النخيل المثمر من البرحي والاخلاص والسكري ومجدول وأم دهن ونبوت سيف للعام المالي(2021/ 2022) بواقع دينار ونصف لكل نخلة مثمرة. واشترط القرار لصرف الدعم خلو النخيل من جميع الأمراض وخاصة السوسة الحمراء موضحا انه لا يتم تسجيل استمارة الحصر إلا بعد التأكد من علاج النخيل، كما لا يصرف اي دعم للحيازات التي تقل قيمة دعم النخيل

المثمر لها عن 50 دينارا، ولا يصرف للحيازة التي بها أكثر من شريك إلا بعد التوقيع على نموذج تفويض من أحد الشركاء. ووفق القرار يصرف دعم النخيل المثمر لمنطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، وكذلك للحيازات المخصصة للإنتاج النباتي بالصليبية، ولا يتم الصرف إلا بعد سداد القيمة الايجارية المستحقة للقسيمة وتقديم الإيصال الدال على ذلك شريطة أن يكون ذلك قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار. وعن حالات وقف صرف الدعم ذكر القرار أنه يوقف في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط، ولا يجوز صرفه إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار، ولا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ او رسوما أو غرامات أو أحكاما قضائية أو غيرها، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم واجب النفاذ على صاحب العلاقة.