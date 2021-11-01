المضف والفارس بحثا خدمات «سهل»

وطن النهار

ترأس وزير التربية د. علي المضف اجتماعًا موسعا ضم الوكلاء المساعدين ووفداً من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بحضور وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس؛ لمناقشة وبحث آلية التعاون المشترك لإدخال خدمات إلكترونية في تطبيق سهل. من جانبها، أكدت الوزيرة الفارس دور وزارة التربية في تمهيد الخدمات التي تقدمها للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (تطبيق سهل).

وأشارت إلى حرص وزارة التربية على تقديم خدمات تمس شريحة كبيرة بالمجتمع الكويتي منهم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية العاملين بالمدارس، مضيفة ان التعاون المشترك بين وزارتي التربية والأشغال يسعى الى تقديم أفضل الخدمات في الميدان التربوي. وقدمت الفارس جزيل الشكر والامتنان لجميع العاملين بوزارة التربية على جهودهم المبذولة والروح الايجابية لخدمة المواطنين والمقيمين.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب أن الوزارة بكل قطاعاتها حريصة كل الحرص على تقديم واستحداث خدمات إلكترونية من شأنها تسهيل العمل على الموظفين وإنجاز معاملات المراجعين في سهولة ويسر. وأشار اليعقوب على هامش الاجتماع إلى أن الادارات المختصة قدمت خلال الفترة الماضية لاسيما خلال أزمة كورونا الخدمات الإلكترونية اللازمة التي تلبي طموحات شريحة كبيرة من المجتمع، سواء من مواطنين او مقيمين، مبينا أنه سيجري إدخالها جميعا في تطبيق سهل مع المزيد من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

