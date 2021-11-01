ضبط 4000 سلعة تموينية قبل تهريبها خارج البلاد

وطن النهار



تمكن رجال إدارة الجمرك البري، مراقبة التفتيش والاستيداع بالصليبية، خلال فترة الشهرين الماضيين بضبط كمية من المواد التموينية الممنوع تصديرها خارج البلاد وذلك إثر تفتيش بعض الشحنات الصادرة.

وفي هذا الصدد قال جاسم الغانم، مراقب التفتيش والاستيداع في الجمرك البري إن إدارة الجمرك البري تقوم بتفتيش جميع الشحنات الصادرة، وأثناء تفتيش بعضها يتم العثور على مواد تموينية يمنع تصديرها خارج الكويت، ومن ثم يتم عمل محضر ضبط ودفع الغرامات المستحقة.

وأضاف أنه يتم تجميع هذه المواد التموينية داخل مستودع الجمرك البري ومن ثمَّ يتم تحرير كتاب بين الجمرك البري وإدارة التموين التابعة لوزارة التجارة لاستلام المواد التموينية التي تم ضبطها.

