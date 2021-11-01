الإعدام لقاتلة زوجها بـ مطرقة في «المسايل»

وطن النهار

شددت محكمة الاستئناف حكمها على المواطنة المتهمة بقتل زوجها أوائل شهر أبريل العام الماضي داخل شقتهما في منطقة المسايل بالاعدام شنقا، وألغت الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بحبسها بالمؤبد. وكانت النيابة طالبت في مرافعتها في الدعوى، بإنزال أقصى العقوبات بحق المجني عليها والمتمثلة بالإعدام، مبينة أنها ارتكبت جريمتها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ولاتستحق الرأفة. وقالت النيابة واصفة الزوجة الجانية: زوج أثيم بلغت من النشوز الذروة مستخفة بأقدس رباط في الحياة، تميد عنه رامية هواها، منقلبة على أعقابها، فلا هي صابرت ممسكة عليها سكنها ورحمتها، ولا هي عاجلة آفلة إلى حال سبيلها، فما كانت إلا كمينا متمردا على نواميس القدر، تقتل بدم بارد زوجها، وتكفنه ضلالا بعيدا ثم تطمس آثامها كما طمس على قلبها من قبل. السيطرة على حريق كراج في صناعية الفحيحيل ? تمكن رجال قوة الإطفاء من إخماد حريق اندلع في كراج في منطقة الفحيحيل الصناعية دون وقوع اصابات تذكر. وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أن فرق إطفاء الفحيحيل والمنقف هرعت بعد تلقيها بلاغا عن وقوع حريق في أحد المحال في منطقة الفحيحيل الصناعية وعلى الفور تعاملت مع الحريق الذي اقتصرت خسائره على المادية دون وقوع اصابات بشرية وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق. إصابة إطفائيّين في حريق شقة السالمية ? تمكن رجال قوة الاطفاء العام فرق اطفاء السالمية والبدع من اخماد حريق اندلع في شقة بعمارة مكونه من 6 ادوار في منطقة السالمية واسفر الحريق عن اصابة ضابط اطفائي ورجل إطفاء وتم علاجهما في الموقع، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق. وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بان فرق الاطفاء باشرت بالتعامل مع حريق الشقة الذي كان في الدور الثاني وتمكنت من السيطرة على الحادث، وقد اصيب ضابط واطفائي خلال التعامل مع الحريق وتم علاجهما في الموقع، وتم فتح التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.