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وطن النهار

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إلغاء انتخابات اتحاد الطلبة في المملكة المتحدة


قررت الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت الغاء انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع المملكة المتحدة والتي كان من المقرر انعقادها بتاريخ 30 اكتوبر الماضي؛ بسبب احداث الشغب وتعمد تعطيل سير العملية الانتخابية ما اعاق استمرار سير الانتخابات. كما جرى تشكيل لجنة انتقالية من الهيئة الادارية السابقة لادارة شؤون الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة ولحين اقامة الانتخابات برئاسة ناصر مرزوق الغانم وعضوية كل من عثمان النجار، علي رجب، عقيل الخالدي، وعثمان الفيلكاوي. والجدير بالذكر انه قد جرى شطب قائمة «الحرة» من خوض انتخابات الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وتقام الانتخابات الجديدة بناء على تسجيل القوائم المتنافسة على الانتخابات نفسها كما جرى شطب جميع المتسببين في هذه الاحداث وتعطيل العملية الانتخابية وتجميد عضويتهم للجمعية العمومية. وجرت دعوة اللجنة المشرفة على الانتخابات للاجتماع مع الهيئة التنفيذية لعرض آخر المستجدات وجميع التفاصيل المتعلقة بالاحداث والنظر فيما يجب اتخاذه من قرارات اضافية.


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