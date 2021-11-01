وفد برلماني أوروبي يزور الكويت

وطن النهار

غداً يبدأ وفد برلماني اوروبي زيارة رسمية للكويت غداً حتى الخامس من نوفمبر الجاري، برئاسة النائب سفين سيمون يبحث خلالها سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين. وقال سيمون في مقابلة أجرتها معه وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاتحاد الاوروبي والكويت يتقاسمان مصالح مشتركة عديدة ومهمة مثل العمل على تحفيز الاستقرار الاقليمي واحترام حقوق الانسان العالمية الى جانب تطوير استجابات منسقة ومشتركة للتحديات العالمية مثل جائحة (كوفيد - 19) والتغير المناخي والتطرف والارهاب. وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الزيارة التي تضم خمسة نواب هم اعضاء في وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي ستكون «فرصة ممتازة لمناقشة جميع هذه القضايا». وشدد سيمون على ان «الاتحاد الاوروبي ينظر للبرلمان الكويتي كشريك حيوي في منطقة الخليج، وأتطلع الى تقوية روابطنا البرلمانية اثناء الزيارة المرتقبة»، مثمنا التزام الكويت توسيع رقعة التعاون مع الاتحاد الاوروبي على المستوى السياسي. وأضاف في حديثه لـ(كونا) ان «الكويت تؤدي دورا مهما في تعزيز الامن والاستقرار والتنمية في منطقة الخليج والشرق الاوسط ككل»، معربا عن تقديره لجهود الوساطة التي بذلتها الكويت لتسوية خلافات اقليمية عديدة وللمساعدات الانسانية التي تقدمها لمختلف دول العالم «لاسيما تلك التي قدمتها للمساعدة في اعادة اعمار العراق». وأثنى على افتتاح مقر بعثة الاتحاد الاوروبي في الكويت عام 2019 قائلا انها يمكن ان تسهم في احراز تقدم اكبر في العلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين والتي وصفها بـ«الممتازة». وأعرب سيمون عن اعتقاده بأن «تحديث اقتصاد الكويت كما هو مخطط له وفق (رؤية كويت 2035) سينتفع فقط من قطاع خارجي اكثر ديناميكية ومن اضافات افضل من انماط التجارة في العالم».