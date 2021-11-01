«البلدية» أزالت مخيّمات مخالفة في الأحمدي والجهراء

وطن النهار



باشرت البلدية أمس إزالة مخيمات مخالفة في محافظتي الجهراء والأحمدي.

وكانت البلدية أعلنت أن موسم التخييم سينطلق في 15 من الشهر الحالي، مؤكدة ان هناك مواقع لم تحدد بالشكل النهائي في انتظار مباحثات الجهات المعنية التي ستصدر مواقعها خلال الأيام القادمة.

وشدد مصدر مطلع في البلدية على أن التخييم مرفوض لحين تحديد المواقع المتفق عليها من قبل الجهات المعنية.

وأشار إلى ان هناك تعليمات لبلديات المحافظات والفرق المعنية، بضرورة التحرك الفوري، وشن حملات ميدانية، ورفع تقارير فورية إلى لجنة المخيمات الربيعية بهدف إزالة الخيام المخالفة، إلى حين صدور القرار الرسمي للتخييم ووضع الرسوم المحددة والمواقع المعتمدة بشكل نهائي.

وأكد أن الفرق الرقابية رصدت انتشار أعداد كبيرة من المخيمات في منطقة كبد وشمال وجنوب البلاد، مشددا حرص البلدية على عدم السماح بإقامة أي مخيمات لحين البت في هذا الأمر.

من جانبها، قامت الفرق الرقابية في البلدية في محافظة الأحمدي بإزالة (11) مخيما في منطقة الهجن، كما قام الفريق الرقابي التابع للجنة المخيمات الربيعية في محافظة الجهراء بجولة على مواقع التخييم للتأكد من عدم وجود مخيمات أسفرت عن مصادرة جرافة لقيامها سواتر ترابية للمخيمات بمنطقة المخيمات مقابل منطقة سعد العبدالله.

