«بلدية» حولي أغلقت مقهيين و3 محال

وطن النهار

كشفت بلدية الكويت عن تنفيذ فريق الطوارئ بفرع حولي إغلاق ثلاثة محال ومقهيين لمخالفة شروط البلدية وضوابها.

وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع حولي إبراهيم السبعان الحرص على التزام المحال شروط البلدية وضوابطها بلائحة المحال العامة إلى جانب التأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية.

وأضاف انه قد جرى تنفيذ 3 جولات ميدانية صباحية ومسائية في منطقتي حولي والسالمية أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تنوعت ما بين عدم تجديد ترخيص الإعلان وإقامة إعلان خاص بالنشاط بترخيص منتهٍ فضلا عن عدم التزام إقامة ترخيص الإعلان.

وأشار إلى إغلاق 3 محال لمزاولة نشاط غير مذكور بالترخيص إلى جانب إعلاق مقهى بمنطقة السالمية لمزاولة نشاط تجاري من دون ترخيص إلى جانب إغلاق مقهى آخر لاستغلاله مساحة غير مذكورة بالترخيص.

ودعا السبعان أصحاب المحال إلى الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية، حرصا على صحة الجميع وسلامتهم وتجنبا للمخالفة والغرامة اللتين قد تصلان إلى الغلق الإداري.

