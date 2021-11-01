محمد اليوسف: رفع الوعي الزراعي

وطن النهار

انطلق فريق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في وجهته السادسة لحملة تخضير البلاد ضمن الموسم الزراعي 2021/2022 الى محافظة حولي وتحديدا ممشى منطقة مشرف حيث تمت زراعته بأشجار السدر لزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة.

وأكد مدير عام الهيئة الشيخ محمد اليوسف الصباح لـكونا على هامش الحملة ضرورة رفع الوعي الزراعي لدى الجميع وتبيان أهمية الزراعة والمحافظة على المساحات الخضراء والمزروعات وعدم المساس بها.

وأشار الشيخ اليوسف الى أن الزراعة تعد ثروة قومية ولذلك فإن الهيئة قامت بمجهودات كبيرة لتنميتها والحفاظ عليها، داعيا المواطنين كافة للمشاركة في المراحل المقبلة من مشروع تخضير الكويت للتعاون في خلق بيئة زراعية جديدة ووضع الاساس لمساحات زراعية كبيرة وتنمية بيئية مستدامة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الأشجار والمزروعات من العبث والضياع، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة زيادة التوعية المجتمعية وانتهاج السلوك الإيجابي تجاه المساحات الخضراء والنباتات المختلفة.

ومن جانبه، قال محافظ حولي علي الاصفر في تصريح مماثل لـ(كونا) ان حملة التشجير والتخضير تنعكس بشكل ايجابي على المحافظة وجميع محافظات الكويت ليس فقط في تحسين الشكل الجمالي للبلاد ولكن ايضا في تحقيق التوازن البيئي وتنمية الزراعة.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لفريق الهيئة للمجهودات التي يقومون بها، مشيدا بالدور المهم والفعال للهيئة في رفع الرقعة الخضراء وزيادة المساحات المزروعة بالمحافظة وفي البلاد بشكل عام. يذكر ان فريق الهيئة قام خلال الحملة بزراعة الشتلات والشجيرات كخطوة تهدف لزيادة المساحات الخضراء والرقعة الزراعية بالمحافظة على أن تتوالى الحملات خلال الموسم الزراعي الحالي لزراعة أكبر مساحة في أماكن مختلفة من البلاد.

