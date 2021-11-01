العتيبي: تراخيص مواقع التشوين حق أصيل لـ«البلدي»

وطن النهار

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وجَّه رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي سؤالا إلى وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالإنابة رنا الفارس بشأن مواقع التشوين. وقال إن قانون 33 لسنة 2016 نص في المادة 21 منه على أن يختص المجلس البلدي في إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بتقرير المشروعات ومواقعها عمرانياً، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها و تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.

وأشار إلى أن تخصيص الأراضي وتحديد استعمالاتها اختصاص أصيل وحصري للمجلس البلدي لا ينازعه فيه أحد، وأنه لا يمكن لأي جهة استغلال أرض من أملاك الدولة ما لم يصدر قرار عن المجلس البلدي بتخصيص الموقع لها وتحديد مساحته وطبيعة استعماله والغرض منه، وأنه لا يمكن للجهاز التنفيذي للبلدية إصدار ترخيص لموقع تشوين إلا بعد صدور قرار من المجلس قبلاً بتخصيص هذا الموقع. وتساءل العتيبي: هل جرى إصدار تراخيص لمواقع تشوين من دون استصدار قرار سابق من المجلس بتخصيص هذه المواقع للجهات المرخص لها؟ وقال: ارجو تزويدنا بصور ضوئية لجميع الرخص الصادرة لمواقع التشوين عن عامي 2020، 2021 وإفادتنا عن السند القانوني في إصدارها.

