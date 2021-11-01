«الصحة»: إتاحة التسجيل لتطعيم «كوفيد- 19» للشريحة العمرية من 5 إلى 11 سنة

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة فتح باب التسجيل لتطعيم

(كوفيد- 19) للشريحة العمرية من 5 الى 11 سنة في إطار حرص الوزارة على توفير أفضل سبل الحماية والوقاية.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي لـ«كونا» الى إعداد خطة للبدء بتطعيم هذه الشريحة العمرية قريبا داعية أولياء الامور للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وأفادت بأن التطعيم سيكون وفقا لرسائل نصية ترسلها الوزارة الى أولياء الأمور بعد التسجيل لتحديد زمان ومكان التطعيم.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة عن استقبال مركزي الوفرة والعبدلي لتطعيم (كوفيد19) والواقعين في مقري الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في منطقة الوفرة ومنطقة العبدلي المواطنين والمقيمين لمدة يومين فقط (أمس الاحد واليوم الاثنين).

وقالت مديرة الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية رئيسة الحملة الميدانية المتنقلة وحملة طريحي الفراش بـ (الصحة) د. دينا الضبيب لـ (كونا) ان المركزين سيقومان باستقبال ‏المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على الجرعة الأولى أو استكمال الجرعة الثانية من الـ 9 صباحا الى الـ 7 مساء ومن دون مواعيد مسبقة.

يذكر أن تدشين العمل بالمركزين والذي جاء بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية يأتي ضمن تعاون الوزارة مع وزارات الدولة والهيئات والجهات الرسمية والجهود التطوعية لتحقيق الهدف المنشود من الحملة والعودة لمسار الحياة الطبيعية. وكانت وزارة اعلنت تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 412653 ولم تسجل أي حالة وفاة ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا على 2461 حالة. وقال المتحدث باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ(كونا) إنه جرى أيضا تسجيل 34 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 409826، 99?31 في المئة. وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 6 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ومازالت تتلقى الرعاية اللازمة 366 في حين وصل إجمالي الحالات في أجنحة (كوفيد19) الى 14. وأضاف ان عدد المسحات التي اجريت خلال الفترة نفسها بلغ 15337 ليصبح مجموع الفحوص 4804194، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 0?08 في المئة.

