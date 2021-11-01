الوزان: «الإصلاح» لافتة بلا مضمون.. وشعار دون تطبيق

مال وأعمال

دعا نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان، الى وضع برنامج اصلاحي شامل وصولاً الى التنمية المستدامة.

ولفت الوزان في تصريح خاص لـ النهار حول اهم التحديات الاقتصادية والحلول المستقبلية المطلوبة من قبل الحكومة ومجلس الأمة الى ان غرفة التجارة والصناعة تجدد ومن تاريخ ادبياتها والتكرار المستمر ومنذ ثلاثة عقود على انها ما زالت مهتمة بذات التحديات وبذات التساؤلات لذلك، لافتاً ان الغرفة وقبل سنة اصدرت ورقة عنوانها وطننا في خطر.

وأضاف ان ورقة الغرفة وطننا في خطر، كانت دعوة وصيحة مبكرة الى ان يحظى الشأن الاقتصادي بالأولوية المطلقة من اهتمام الحكم والحكومة ومجلس الأمة. والذي دعا الى وضع برنامج اصلاحي شامل وصولاً الى التنمية المستدامة.

والورقة تهدف وتجدد وتؤكد رغبة القطاع الخاص وقدرته على ان يؤدي دوره التنموي كاملاً في اصلاح المالية العامة، وضمان حرمة المال العام وتعديل التركيبة السكانية.

والغرفة في ورقتها تحذر من ان الكويت تتجه نحو ازمة بنيوية عامة ونافذة الى صميم جميع انشطة الدولة، ذلك ان ضعف الادارة العامة والانحياز الكامل نحو المبالغة في رعوية الدولة، اديا الى ابقاء الاصلاح بكل معانيه لافتة بلا مضمون، وشعاراً دون تطبيق، ولهذه الأسباب هناك ضيق في القاعدة الانتاجية، وانحراف في التركيبة السكانية وهيمنة القطاع العام. ولم يحصل تحسن على هذه العناوين منذ 30 سنة حتى الآن.

وفي هذا الصدد، ترى الغرفة ان القضايا والسياسات والاجراءات التالية تأتي على رأس القرارات الاقتصادية المستحقة:

اعادة هيكلة الادارة العامة واصلاح القطاع العام بهدف ترشيقها ورفع كفاءتها.

أن الخصخصة ذات اهمية في المنهجية الشاملة للاصلاح الاقتصادي وشرحاً لتقرير دور القطاع الخاص وتهتم بالعمالة الوطنية، وتحول دون مبرر بارتفاع الأسعار.

وهناك عناوين اساسية على الدولة ومجلس الأمة والحكومة الاهتمام الكلي بها وكما قالت الورقة الصادرة من غرفة التجارة والصناعة:

? اعادة النظر باحتكار الأراضي.

? اصلاح العملية التعليمية.

? ترك الاقتصاد الريعي وهيمنة القطاع العام المؤدي الى تضخم الجهاز الوظيفي واعتماد الأنشطة الاقتصادية على الانفاق العام.

? اعادة النظر بقانون الخصخصة وقانون الشراكة وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.

? تهيئة الشروط اللازمة لالغاء نظام الكفيل.

? توطين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.

? ادخال مفهوم الضريبة على ان لا تمس جيوب اصحاب الدخل المحدود.

? اعادة تسعير الخدمات العامة ورفع القيمة الايجارية لأملاك الدولة بشكل تدريجي ومدروس.

متمنياً ألا يستمر التأزيم السياسي بعد الانفراجة والتوجه السامي من القيادة ورغبة اميرية بالاصلاح السياسي ومعالجة القضايا السياسية المؤزمة للأوضاع المحلية والمؤثرة على مسيرة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

