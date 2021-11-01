الحكومة توسّع الإنفاق التنموي.. إيذاناً بالتخلص من «الجائحة»

مال وأعمال



كشفت مصادر موثوقة لـالنهار، عن انتعاشة مرتقبة لمشروعات التنمية خلال العام المالي الحالي 2021/2022، على وقع ارتفاعات اسعار النفط والتي من المتوقع تجاوزها حاجز 90 دولاراً لبرميل النفط خلال الفترة القليلة المقبلة، ما يؤشر للتخلص من قيود الانفاق المتعلقة بجائحة كورونا، ما سيمكن الحكومة من رفع نسب الانفاق على المشاريع التنموية التي اجلتها تداعيات فيروس كورونا، ويحسن وضع الشركات المحلية.

وتوقعت المصادر، اقتراب حجم الانفاق على المشاريع التنموية بنهاية العام المالي الحالي حدود الملياري دينار، خاصة وأن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع التنموية ذات العائد المجزي على الأداء الاقتصادي.

ولفتت الى ان من شأن عودة الانتعاش الى المشاريع التنموية، ان ينعكس ايجاباً على قطاع كبير من الموردين المحليين خاصة في قطاعات النفط والكهرباء والأشغال والتي عانت بشدة خلال فترة تفشي جائحة كورونا.

واستدركت المصادر ان معالجة الكثير من المعوقات الادارية والفنية التي تواجه تنفيذ مشاريع خطط التنمية سيساعد في تحقيق نسب الانجاز المطلوبة من تلك المشروعات، في ظل الربط الالكتروني بين جهات حكومية متعددة وفي ظل التشدد الرقابي على كل دينار ينفق على تلك المشروعات تحقيقاً للشفافية ومنعاً للهدر المالي.

وبينت ان كشف مكامن الخلل في الكثير من المناقصات التي تطرحها الدولة، وخاصة ما يتعلق بالأوامر التغييرية، سيعزز بلا شك من كفاءة الانفاق على المناقصات خلال الفترة المقبلة وسيزيد من قدرة الحكومة في توجيه الانفاق بالشكل المطلوب. وأوضحت ان من بين الأمور التي تراعيها الجهات الحكومية ما يتعلق باختيار المناقصات او المشروعات ذات الأولوية والتي سيكون لها اثر مباشر على تلبية احتياجات المواطنين واستيعاب اكبر قدر ممكن من الوظائف في ظل الزيادات الكبيرة والمرتقبة في اعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد في السنوات الخمس المقبلة.

