مليار دولار إيرادات مدفوعات قطاع التجزئة الكويتي في 2030

مال وأعمال

قالت مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب، انه من المتوقع ان تشهد ايرادات المدفوعات في قطاع التجزئة الكويتي نمواً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة، ففي عام 2020، بلغت عائدات مدفوعات قطاع التجزئة 793 مليون دولار، ومن المرجح ان يرتفع هذا الرقم الى ما يقرب من 1.08 مليار دولار بحلول عام 2030 - بزيادة قدرها 36%.

وبحسب نتائج التقرير السنوي التاسع عشر للمجموعة بعنوان المدفوعات العالمية 2021: معاً لمستقبل اكثر نمواً، فان الكويت تتشابه مع الأسواق العالمية وأسواق المنطقة، في الكثير من القواسم المشتركة، بما في ذلك القدرة على التحكم بالخسائر التي شهدتها الايرادات نظراً للظروف العالمية الأخيرة بسبب الجائحة، فضلاً عن التوقعات المستقبلية المتفائلة، وشهد مجموع ايرادات المدفوعات من عام 2015 الى عام 2020، ارتفاعاً بنسبة 1% ليصل الى 1.3 مليار دولار، مع التوقعات بأن يصل هذا المجموع الى 1.7 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأفاد التقرير بأن الكويت تتمتع بامكانية الاستفادة من فرص النمو المستدام على مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها، بمعدل نمو سنوي مركب 3.2% من 2020 الى 2030.

