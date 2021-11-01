الغانم: العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة راسخة ومتينة

مال وأعمال

أكدت غرفة التجارة والصناعة رسوخ ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة المتحدة والممتدة لأكثر من 120 عاماً.

جاء ذلك في لقاء جمع عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة وعضو غرفة التجارة العربية البريطانية ضرار الغانم بوزير التجارة الدولية البريطاني رانيل اردينا بحضور نائب رئيس اتحاد المصارف الكويتية الشيخ احمد دعيج الصباح.

وقالت الغرفة في بيان صحافي ان اللقاء جاء بدعوة من السفارة البريطانية في الكويت اذ تم التطرق الى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الوزير البريطاني الذي اكد اهمية اللقاءات الدورية مع القطاع الخاص الكويتي ممثلا بغرفة التجارة والصناعة.

ونقل البيان عن الوزير البريطاني قوله إن «حكومة بلاده تولي اهمية كبيرة للعلاقات مع دول الخليج العربية خاصة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي» مشددا على ان بريطانيا «تتطلع باهتمام بالغ» الى البدء في مفاوضات توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج العربية. واوضح الوزير اردينا ان الاقتصاد البريطاني بدأ بالتعافي التدريجي من الاثار الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) معربا عن امله في ان يتم تجاوز هذه الاثار بالكامل في القريب العاجل.من جانبه اعرب ضرار الغانم عن شكره لاهتمام الجانب البريطاني بلقاء الفعاليات الاقتصادية الكويتية والاستماع الى مرئيات القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة مؤكدا استعداد الغرفة في تسخير كل امكاناتها في سبيل تنمية تلك العلاقات. بدوره قدم نائب رئيس اتحاد المصارف الكويتية الشيخ احمد دعيج الصباح للوزير البريطاني شرحا عن اوضاع القطاع المصرفي الكويتي مؤكدا ان هذا القطاع يتمتع بالمتانة والثقة على الرغم من ظروف الجائحة التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين. كما تطرق إلى نشاط المصارف الكويتية التي تعمل في المملكة المتحدة منذ سنوات عديدة معربا عن أمله في أن تتوسع بأعمالها هناك خاصة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية.

