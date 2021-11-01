«بيتك»: 447 مليون دينار قيمة التداولات بنمو 10 %

مال وأعمال

أكد التقرير العقاري لـبيت التمويل الكويتي (بيتك) ان قيمة التداولات العقارية في أغسطس ارتفعت مدفوعة بزيادة شهرية لتداولات السكن الخاص عن الشهر السابق وارتفاع تداولات العقار التجاري والشاليهات إلا أنه تراجعت تداولات العقار الاستثماري والصناعي والحرفي عن يوليو. وقد بلغت قيمة التداولات العقارية 447 مليون دينار في أغسطس مقابل 407 ملايين في يوليو 2021، مع بقاء قيمة تداولات السكن الخاص عند مستوى مرتفع وطلب ملحوظ عليه متمثلاً في عدد الصفقات المتداولة، في حين عادت قيمة تداولات العقار الاستثماري إلى مستويات محدودة رغم ارتفاع عدد تداولاته، وشهد أغسطس ارتفاع قيمة تداولات العقار التجاري والشريط الساحلي عن الشهر السابق له. في حين انخفضت في العقار الحرفي والصناعي. وبشكل عام، مازالت التداولات العقارية صامدة مع عودتها لمستويات قبل الأزمة حيث تبين الأشكال الواردة في التقرير أن التداولات في بعض القطاعات تخطت مستويات 2019 أي قبل الأزمة. وقد ارتفع حجم الطلب على العقارات خلال أغسطس مسجلاً 1,247 صفقة بنسبة كبيرة قدرها 66.3% على أساس شهري كما سجل زيادة ملحوظة 50% على أساس سنوي متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة، فقد زاد عدد صفقات السكن الخاص والاستثماري والتجاري فيما انخفض في الصناعي على أساس شهري، فيما سجل عقار السكن الخاص زيادة سنوية في حين انخفضت عدد التداولات في العقار الاستثماري والتجاري عن مستواها المحدود وسط أزمة كوفيد 19 أغسطس 2020. وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنهاية أغسطس مسجلاً 358 ألف دينار بنسبة شهرية قدرها 34% في حين تعد أعلى بنسبة 55 على أساس سنوي. ويلاحظ انخفاض شهري لهذا المؤشر في السكن الخاص والعقار الاستثماري فيما ارتفع في العقار التجاري والصناعي، أما على أساس سنوي فارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي فقط فيما ظل متوسط قيمة الصفقة منخفضا على أساس سنوي.

التداولات العقارية الإجمالية

بلغت التداولات العقارية 447 مليون دينار أغسطس 2021 بزيادة 10% عن تداولات يوليو وهو مستوى أعلى بكثير أي بزيادة 57% عن التداولات المحدودة في أغسطس العام الماضي، وهو ما يعني عودة التداولات لمستويات قبل الأزمة، مدفوعة بزيادة قيمة تداولات معظم القطاعات العقارية.

الحصة السوقية

حافظت تداولات السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات مع ارتفاعها على أساس شهري في أغسطس، فقد ارتفعت حصتها إلى أعلى مستوى مستحوذة على 77% في أغسطس مقابل 62% من التداولات في يوليو. وتراجعت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى واحد من أدنى مستوياته حين مثلت 14% من التداولات في أغسطس ومقابل حوالي 28% من تداولات العقارات في يوليو، مدفوعة بتراجع كبير في قيمة تداولاته على أساس شهري.

وتحسنت حصة العقار التجاري إلى 4% في أغسطس مقابل واحد من أدنى مستوياتها مساهمة بنحو 1% من تداولات العقارات في خلال يوليو، ويلاحظ استمرار تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداولات العقارية الإجمالية. وساهمت تداولات العقارات الحرفية بحصة قدرها 4% مقابل 8.2% من التداولات العقارية في يوليو. وشهدت البيانات الواردة تداولات على عقار الشريط الساحلي والشاليهات تسهم بحصة قدرها 1% في أغسطس.

سجل مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية 358 ألف دينار في أغسطس بنسبة انخفاض 34% عن متوسط قيمتها في يوليو. ومازال معدل النمو الشهري لمتوسط قيمة الصفقة متذبذباً. بينما ارتفع هذا المؤشر 5% على أساس سنوي.

وارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 1,247 صفقة في أغسطس مقابل 750 صفقة في يوليو بنسبة زيادة 66.3% على أساس شهري. في حين تفوق بكثير مستواها المنخفض أي بزيادة سنوية قدرها 50% عن أغسطس العام الماضي في وقت الأزمة.

توزيع قيمة التداولات

ارتفعت تداولات السكن الخاص بنهاية أغسطس إلى حوالي 342 مليون دينار أي بنسبة شهرية 36%، وتسير قيمة تداولات القطاع في اتجاه تصاعدي واضح مدفوعة بزيادة الطلب على هذا النوع من العقارات، كما ارتفعت على أساس سنوي في أغسطس أي بنسبة 89% عن مستوى محدود في الشهر نفسه من العام الماضي في ظل الإجراءات الاحترازية وإغلاق الأنشطة الاقتصادية. وتراجع متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص إلى مستوى محدود مسجلاً نحو 302 ألف دينار في أغسطس منخفضاً 23% عن واحد من أعلى مستوياته حين بلغ 392 ألف دينار في يوليو. في حين شهد متوسط الصفقة زيادة على أساس سنوي نسبتها 27%. وارتفع عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص على أساس شهري، مدفوعاً بارتفاع حجم الطلب على السكن الخاص إلى واحد من أعلى مستوياته مسجلاً 1,132 صفقة في أغسطس بزيادة شهرية 76% أي ما يقترب من ضعف حجمه في يوليو حين سجل 642 صفقة، بالتالي عاود الطلب مستوياته المرتفعة واتجاهه التصاعدي في هذا القطاع العقاري، مرتفعاً على أساس سنوي بنسبة 49%.

