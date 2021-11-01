«إيفا» للفنادق افتتحت فندق (ذا8 النخلة) بإدارة «أكور»

مال وأعمال

افتتحت شركة ايفا للفنادق والمنتجعات أحدث مشاريعها على جزيرة النخلة جميرا في دبي، فندق ذا8 بإدارة مجموعة أكور، والذي يعد أحد أرقى منتجعات البوتيك في دبي. وعبر خالد سعيد اسبيته، الرئيس التنفيذي لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات، عن سعادته بالتعاون مع مجموعة أكور العالمية، الرائدة في مجال الضيافة والفنادق، وقال: «على الرغم من تأخر افتتاح فندق ذا8 النخلة بسبب الجائحة، الا أن افتتاحه الان جاء في فترة رائعة لقطاع الضيافة، وخلال حدث تاريخي لدولة الامارات العربية – وهو اكسبو 2020 دبي. حيث قدمت الامارات حزم وبرامج سياحية للقادمين لزيارة المعرض، الامر الذي سيعزز الطلب السياحي على الدولة، لا سيما مع بدء تعافي قطاع السياحة والضيافة من جائحة كوفيد-19». ومن المتوقع أن يعيد المعرض انتعاش إشغالات الفنادق في دبي، والتي كانت الأعلى على مستوى المنطقة لسنوات طويلة نظرا للجاذبية الواسعة التي تتمتع بها امارة دبي عامة، وجزيرة النخلة خاصة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية. واختتم اسبيته: «بدأنا نلمس العودة التدريجية لبعض الانشطة في دبي، ومن ضمنها نشاط السياحة والضيافة، وبفضل جهود المسؤولين في دائرة السياحة في دبي، تصدرت الامارة حركة التعافي في المنطقة. ونتطلع للترحيب بضيوف معرض اكسبو 2020 في مجموعة فنادقنا».