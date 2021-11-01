«بوبيان» ينظم «BOUBYAN RUN» في مروج 6 نوفمبر2021

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن تنظيم تحدي BOUBYAN RUN كأول فعالية من نوعها على مستوى الكويت بعد عودة الحياة إلى طبيعتها انطلاقاً حرصه على تشجيع ممارسة جميع أنواع الرياضة حفاظاً على صحة الجميع.

وقال المدير في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية وليد الصقعبي ان التحدي عبارة عن منافسات للمشي للجنسين – مع مراعاة الفصل بينهما - لمسافة 5 كم سيتم تنظيمها وفق الضوابط الصحية في مروج يوم السبت 6 نوفمبر 2021.

وأضاف ان تحدي BOUBYAN RUN شهد اقبالاً كبيراً مع فتح باب التسجيل من خلال موقع البنك الإلكتروني، حيث تجاوز عدد المشاركين خلال يوم واحد فقط 1000 مشارك من الجنسين من عملاء البنك وغيرهم.

ونوه إلى تعطش الجميع إلى ممارسة الانشطة الرياضية الخارجية بنفس النمط الذي اعتادوا عليه قبل جائحة كورونا التى اغلقت الكثير من الانشطة التى اعتادوا عليها.

وأوضح الصقعبي ان إدارة البنك ارتأت ان تقتصر المشاركة على هذا العدد مراعاة للاجراءات الصحية خاصة واننا لا نزال في بداية العودة للحياة بصورة طبيعية وضمان تطبيق جميع اشتراطات التباعد الاجتماعي المطلوبة حسب إجراءات السلطات الصحية في دولة الكويت.

وبالنسبة للجوائز قال الصقعبي انه تم تخصيص جوائز مالية تتجاوز قيمتها 1000 دينار للفائزين بالمراكز الأولى إلى جانب تنظيم مجموعة من الفعاليات من بينها اقامة معرض لبعض شركاء بنك بوبيان من الاندية والشركات الصحية وبيع مستلزمات الاجهزة الرياضية.

واشار الصقعبي إلى أن بنك بوبيان كان من اكثر البنوك تميزاً في الفترة الاخيرة من حيث تنظيم الفعاليات التى تواكب العودة الطبيعية للحياة والتى كان أبرزها أكبر بطولة بادل على مستوى الكويت.

وأضاف ان الفترة المقبلة ستشهد عودة تدريجية لفعاليات البنك المميزة والتى كانت سائدة قبل الجائحة وابرزها ماراثون القراءة الخيري ومهرجان الكويت للقهوة إلى جانب تنظيم البطولة الثانية للبادل للسيدات الى جانب تنظيم بطولة البلاي ستيشن الشهيرة FIFA.

