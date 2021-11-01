«برقان» أطلق حملة «موفمبر» الخاصة بالتوعية بصحة الرجال

مال وأعمال

أطلق بنك برقان حملة موفمبر بالتعاون مع مستشفى الكويت تزامنا مع المبادرات السنوية العالمية التي تنتظم خلال شهر نوفمبر بهدف زيادة الوعي بالأمراض التي تهدد صحة الرجال. وتؤكد هذه الحملة اهتمام البنك الخاص بتعزيز صحة المجتمع وزيادة الوعي بجميع القضايا والتحديات التي تهدد تقدمه ورفاهية، فضلا عن تركيزه الاستراتيجي على ترسيخ ثقافة الوقاية.

يشجع بنك برقان من خلال حملة موفمبر جميع العملاء الرجال على الاهتمام أكثر بصحتهم من خلال تقديم خصم بقيمة 50% على مجموعة متكاملة من الفحوص في مستشفى الكويت. وتسلّط هذه الحملة الضوء على استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك التي تركّز على المساهمة في دفع التغيير الاجتماعي الإيجابي، كما تهدف بصفة خاصة إلى تعزيز التدابير الوقائية من خلال التشجيع على الفحوص الطبية الروتينية للكشف مبكرا عن أنواع عدة من السرطان التي تمس الرجال بصفة خاصة.

يتم خلال نوفمبر في جميع أنحاء العالم تنظيم الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تدعم نشر الوعي وتطوير العقليات فيما يتعلق بالمسائل التي تخص صحة الرجل. وقد انضم بنك برقان إلى هذه الجهود العالمية لزيادة المعرفة بالأمراض والمشاكل التي تهدد صحة الرجال وفهمها أكثر، من خلال دعمه الرسائل التوعوية الهادفة والمبادرات الفاعلة والإيجابية.

ويواصل بنك برقان الاستثمار في دعم مختلف المبادرات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية في إطار تكريسه دوره كمؤسسة مالية كويتية رائدة في دعم احتياجات واهتمامات المجتمع وسعيه لتأكيد مكانته كقوة دافعة للتغيير الاجتماعي لتعزيز الرفاية العامة للمجتمع.

