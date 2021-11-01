.. و5 فائزين في سحب حساب «يومي»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 د.ك.

وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: دانه أحمد سليم، طارق ابراهيم الموسي، محمد كريم يوسف، جاسم محمد قمبر، ومحمد نعمة علي.

بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار كويتي. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء أن لا يقل رصيدهم عن 500 د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب و كما أن كل10 د.ك تمثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهلاً للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.

